MISTERIJA DUGA 40 GODINA! PROGOVORILA ĆERKA UBIJENOG SRBINA: Možda ga je usmrtio porodični prijatelj, hoćemo da patnja prestane!

Istražitelji iz Sidneja u Australiji nude nesvakidašnju nagradu, u vrednosti od pola miliona dolara, za bilo kakvu informaciju koja bi im rešila slučaj ubistva Radojka Đorđevića, istaknutog člana srpske zajednice u tom gradu, od pre 40 godina!

Đorđević je s prostrelnim ranama od vatrenog oružja pronađen pored puta Saut Marulan u Marulanu 31. januara 1985. godine, a ubica do danas nije pronađen.

Brutalna likvidacija

radojko đorđević zverski ubijen 1985. godine foto: NSW Police

- Porodica Đorđević je tog davnog 26. januara 1985. prijavila njegov nestanak jer se nije pojavio na događaju u Kanberi, kako je prethodno planirao. Zabrinuti, odmah su obavestili nadležne i tada je počela potraga za njim.

Nakon pet dana Đorđević je nađen pored puta, a obdukcijom se utvrdilo da je brutalno ubijen - preneli su lokalni australijski mediji.

- Obdukcija je tada utvrdila da je Radojko Đorđević pogođen sa tri hica iz vatrenog oružja u vrat i grudni koš. Takođe, utvrđeno je da je smrt nastupila između od 21 čas 24. januara do 11 sati 31. januara.

Uhapšen, pa pušten

foto: NSW Police

Kako su dalje preneli tamošnji mediji, još od prvog trenutka sumnjalo se da je u pitanju političko ubistvo budući da je ubijeni bio istaknuti član zajednice.

- Te 1985. godine bilo je velikih oscilacija i sukoba unutar same srpske zajednice. Istraga je u to vreme ukazala da je bilo političke borbe unutar zajednice, koja je bila izuzetno moćna. Đorđević je kao ozbiljan član te zajednice imao određenu moć i privilegiju i tada se sumnjalo da njegovo ubistvo ima veze s njegovom političkom povezanošću - navode oni i dodaju:

- Postojao je stepen sukoba u kontroli i rukovođenju tim organizacijama. Đorđević je u to vreme bio i predsednik Slobodne srpske pravoslavne crkve, pa je imao i više zaduženja i obaveza. Sumnja se da je nekome smetao u tom svom političkom angažmanu i da je iz tog razloga ubijen.

ovde je nađeno telo srbina u sidneju foto: NSW Police

Srbin je bio i predsednik ogranka liberalne partije Old Tongabi. - Jedan čovek je uhapšen 2003. godine i tada se sumnjalo da je on počinio zločin, ali kasnije je oslobođen optužbi. To je jedini čovek koji je dovođen u sumnju da je možda mogao da počini zločin ili da je učestvovao u njemu - navode australijski mediji.

Istina i pravda

Iz ovog razloga istražitelji su nakon toliko decenija odlučili da slučaj reše, iako postoji mogućnost da akteri ovog zločina nisu među živima.

- Porodica ubijenog zaslužuje da sazna istinu nakon toliko godina. Možda je reč o ljudima koji su sada pokojni, ali to nije važno, jer porodica zaslužuje da sazna šta se desilo njihovom ocu i mužu - rekla je nadzornica detektiva Virdžinija Gorman, prenose mediji.

- Iako porodica nije u mogućnosti da učestvuje, izrazili su iskrenu želju da dobiju neke odgovore u ovom slučaju. Nudimo 500.000 dolara za svaku informaciju koja može da dovede do hapšenja ubice.

australijske novine pisale o svirepom ubistvu foto: NSW Police

Ćerka ubijenog ne odustaje - Želim da zaustavim ovu patnju!

Ćerka ubijenog Radojka Đorđevića izjavila je za medije u Australiji da porodica pati već 39 godina, kao i da bi voleli da konačno saznaju istinu o smrti oca.

- Kada je moj otac ubijen imala sam 21 godinu, moj brat Dragan je imao 19, Milan 13, a Miladin 10 godina. Ja sada imam 60 godina i mi očajnički još uvek tražimo istinu, kako bismo uspeli da zaustavimo tugu, patnju i nesiguirnost koju osećamo, a što je izazvano smrću našeg oca - rekla je neutešna ćerka i dodala da njena porodica sumnje ko je ubica njenog oca.

- Moj otac je u to vreme bio bez vozačke dozvole što nam govori da nije vozio auto, te da je on bio u autu sa sebi poznatom osobom ili osobama. To nam govori da je njega ubio neko koga smo možda smatrali kućnim i porodočnim prijateljem - rekla je ćerka i dodala da istražitelji nikada nisu identifikovali ko su ljudi koji su njenog oca kobnog dana pokupili kolima i odvezli se u Kanberu.