"POZVAO ME U NJEGOVU PALATU, PA MI PREREZAO VRAT" Burno na suđenju za pokušaj ubistva, pominjali i magiju! ROMANSA POSTALA HOROR

Kako ljubavnu romansu jedan par može da pretvori u horor od života moglo se čuti danas na suđenju Jovanu N. (49) koji se tereti za pokušaj ubistva svoje emotivne partnerke S. S.(62), kada joj je nožem prerezao vrat 24. septembra pretprošle godine. On je tom prilikom presekao vrat i sebi, a srećom su oboje ostali živi nakon intervencije lekara.

Na današnjem suđenju je došlo do verbalnog okršaja ovo dvoje nekadašnjih partnera koji nisu bili u svakodnevnoj vezi već sporadično, od vikenda do vikenda, od meseca do meseca. U roku od dve ili tri godine poznanstva oni se nisu posećivali u njegovoj kući u Knjaževačkoj ulici ili njenom stanu već su obilazili planinske i druge smeštaje za odmor.

foto: Kurir/M.S.

Jovan N. Je još na početku današnjeg suđenja rekao da je imao utisak da ga S. S. vara i da je samo hteo da je zaplaši, a nikako da je zakolje ili povredi.

Iako je danas u sudnici oštećenoj S.S. pripadalo muka nekoliko puta, ona je detaljno ispričala kako se zbio ovaj krvavi događaj u kome je po njenim rečima, ona izgubila dva i po litara krvi.

- Nismo se posećivali u svojim domovima, a on je tog dana insistirao da dođem kod njega kako bi mi, rekao mi je, pokazao svoju palatu. Dogovorili smo se da se vidimo u 12 sati tog dana. Ja sam otišla, iako sam mesec dana ranije htela da prekinem tu vezu, ali htela sam lepo da se rastanemo. Popela sam se uz neke strme stepenice nagore i odmah mi je bilo neprijatno jer sam ušla u jednu prolaznu sobu koja je više služila kao hodnik. On mi je pokazivao gde je kupatilo, kuhinja i stalno je govorio da idem ispred njega. Ja sam rekla da svuda domaćin ide ispred gosta, ali on je insistirao da to bude tako. Onda mi je rekao da uđem u jednu sobu gde me čeka "iznenađenje“. Kako sam zakoračila u sobu, on me je otpozadi uhvatio levom rukom za lice i desnom rukom mi prerezao vrat - počinje priču ova žena.

Ona je rekla da je i ranije sa Jovanom bilo mnogo incidenata.

- Ja sam sva u panici videla šta je uradio i onako u ropcu je počela borba oko noža, zapravo za goli život. Njemu se nož našao u jednom trenutku u levoj ruci, a desnom me je potezao za kapuljaču dok sam ja krvarila. Nekako sam uspela da mu izbacim nož iz ruku, a sečivo je palo na prvo stajalište na stepenicama. Ja sam se držala za gelender i situacija je bila strašna jer sam htela da doprem do podnožja stepenica kako bi se spasila izlaskom na Knjaževačku ulicu. On me je vukao, udarali smo se i nož je nekako dospeo na drugo stajalište. To je kuhinjski nož koji nisam pokušavala da uzmem i ja njega povredim nego da ga uzmem i bacim. Nekako sam došla do stepenica i sredine dvorišta kada sam počela da gubim svest. Tada sam se približila kapiji i on me je ostavio na miru. Sećam se da sam uzvikivala „u pomoć, u pomoć“, a pet ili šest muškaraca me je gledalo iz susedne ulice i nisu mrdnuli da pomognu. Od mog ulaska u kuću do pružanja pomoći prošlo je nekih dvadesetak minuta - rekla je S.S. na sudu.

foto: Kurir/M.S.

Na pitanje predstavnika tužilaštva da li je prijavljivala ranije slučajeve zlostavljanja, ona je rekla:

- Nisam prijavljivala, ali sada ću i da pojasnim. On mi je govorio da je radio u BIA (Bezbedonosno informativnoj agenciji), spominjao je neka zvučna imena. I ja iz straha da će mi se nešto dogoditi nisam prijavljivala i što mi je sporadično nanosio povrede. Za takvo njegovo ponašanje s vremena na vreme mi je govorio da je to zato što mu se majka bavi crnom magijom.

Pre njene kompletne izjave, došlo je do verbalnog okršaja sa okrivljenim Jovanom, pošto je ona po zakonu imala pravo da mu postavlja pitanja. S.S. je tada rekla da je prilikom svakog odlaska na izlet, na kraju bilo problema gde bi se on unervozio i vikao na nju.

- Zašto je Jovan hteo da me ubije tog kritičnog dana? Da li ima precizne podatke sa kim sam ga ja to varala? Zašto je u moj lokal postavljao prislušne uređaje i zašto je angažovao neke ljude da me prate, a stajali su neki ljudi ispred moje zgrade? Zašto me je na silu odveo na Bubanj (spomen park) jer sam mu govorila da sam preumorna jer od 6 ujutru radim, a onda mi je povredio ruku i koleno? - pitala je S.S. optuženog Jovana, na šta je on odgovario:

- Nisam hteo da je ubijem i niti sam postavljao prislušne uređaje niti angažovao ljude da je prate. To na Bubnju je bilo rasprave i gurnuo sam je, a ona se saplela i pala. Ništa se nije drugo desilo. Nemam precizno ime s kim me je varala, ali poslednjih mesec dana odnosi su zahladneli.

S.S. je potom pitala okrivljenog i "zašto je hteo da je ubije 15. jula 2021. godine iznad Sokobanje, na "Kozijoj stazi“ gde je bila iznad litice?".

foto: Kurir/M.S.

- Slično se nešto dogodilo i kada sam bolesnoj majci nosila lek u Nišku Banju gde sam povređena bila jer me je šutnuo u koleno? Sve se to dogodilo bez ikakvog razloga, nije bilo razloga da na mene bude ljut. Jedino to što me je praktično na silu odvukao na tu stazu, jer jednostavno nisam htela tamo da se šetam - rekla je oštećena žena.

Okrivljeni je odgovorio:

- Nisam hteo da je ubijem. Ona je na toj stazi nosila baletanke, bila je velika vrućina i okliznula se, a onda je videla da je ispod nje litica. Što se tiče Niške Banje, mi smo krenuli tog dana na Staru planinu, u odmaralište "Srna“ i sve su to izmišljotine i gluposti. Da sam je toliko povređivao i da sam bio takav, ona sa mnom ne bi bila ni pet minuta više.

Nišlijka S.S. je imala još niz pitanja na koje je Jovan davao odgovore. Jedno od pitanja je bilo „zašto joj je godinu dana pre kritičnog događaja govorio: „Ili ću da te ubijem ili ću da te volim“. Ona je kazala da je dolazio u njen loka i da je ona pristajala mnogo puta na polaske s njim samo da ne bi vikao i pravio ružne scene pred ljudima koje ona poznaje.

Pri kraju suđenja, njegov advokat je pokušao da dokaže da Jovan N. nije hteo da ubije S.S. On je pokušao da nju pita za rekonstrukciju događaja jer je tvrdio da njegov branjenik nije planirao ubistvo, jer je nož duže vremena bio u Jovanovim rukama „pa da je hteo da je ubije, on bi verovatno to i učinio“.

