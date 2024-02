DEVOJČICU ŠUTIRALA U KIČMU I GLAVU, IMA KOŠMARE ZBOG BATINA: Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Nišu, majka ispričala JEZIVE DETALJE

Devojčica iz Niša stara 15 godina pretučena je u naselju Pantelej kada je, po rečima njene majke N.S., na nju nasrnula šesnaestogodišnjakinja sa kojom je imala verbalnu raspravu pre dve godine.

Novi slučaj vršnjačkog nasilja desio se 7. februara na raskrsnici Krfske i Ulice Tanaska Uzunovića, a incidentu su prisustvovale još dve devojčice i jedan dečak koji su posmatrali kako starija devojčica šutira mlađu dok je na zemlji. Slučaj je prijavljen niškoj policiji koja je obavestila Više javno tužilaštvo u Nišu i istražuje okolnosti tuče.

- Moja ćerka koja ima 15 godina, pre dve godine, dok je bila sa izviđačima, posvađala se sa poznanicom starom 16 godina. Razmenile su uvrede ali nije bilo nikakvog fizičkog kontakta. U međuvremenu se nisu ni družile ni sretale. Nikakve dodirne tačke nisu imale. Sve dok u sredu oko 18.40 časova moja ćerka nije krenula napolje, a ta devojčica je presrela u blizini naše kuće - počinje priču N.S., majka pretučene devojčice.

Ona kaže da je mesto na kojem je pretučena devojčica slabo prometno i neosvetljeno, zbog čega i sumnja da je njena ćerka sačekana u zasedi.

- Sa šesnaestogodišnjakinjom su bili devojčica i dečak koje moja ćerka poznaje iz osnovne škole, kao i još jedna devojčica. Ta devojčica koja ima 16 godina je odmah skinula ranac i jaknu, pokazujući jasnu nameru mojoj ćerki da će da je bije. Počela je da joj se unosi u lice i ponavlja: "ko je seljanka, koje seljanka", aludirajući na uvredu koju joj je moja ćerka rekla u raspravi pre dve godine. Pokušala je telefon da joj uzme, dete nije dalo, oborila je na asfalt i krenula je da je šutira u glavu, stomak, kičmu. Ona je krupnija i jača, moja ćerka je mršava i manja i nije pružala nikakav otpor jer ih je bilo četvoro, nije znala da li će i ostali da se priključe napadu - priča N.S.

Prema njenim rečima, dve devojčice i dečak sa kojima je bila šesnaestogodišnjakinja posmatrali su nasilje i nisu pokušavali da prekinu tuču.

- U tom momentu jedna devojka koja tu stanuje izašla je iz dvorišta i krenula ka njima pa su se razbežali. Ona je pomogla mom detetu da dođe do glavne ulice i da nas pozove. To je prava sreća. Šta bi bilo da ta cura nije izašla iz dvorišta? To je moglo da bude tako jer tu u tom delu i nema mnogo ljudi. Ta devojka nam je posle ispričala da je bilo jezivo gledati kako jedna devojčica šutira drugu dok je na zemlji dok drugi stoje okolo i gledaju - dodaje N.S.

Modrice, spazam i nagnječenja

On kaže da su bili kod lekara i da su nalazima konstatovane povrede, ali da je potrebno da se urade i dodatna snimanja.

- Ima nagnječenje leve šake, spazam desne strane kičme, ima ogrebotine na licu, modricu, imala je udarce u stomak, ali nema vidljivih povreda. Moramo da uradimo snimanje glave EEG i ako treba skener kičme. Ona ima devijaciju kičme, a baš je na tom mestu dobijala udarce pa ako se spazam ne povuče, moramo na skener - objašnjava zabrinuta majka.

"U snu drži ruke na glavi kao da se štiti"

Ona kaže da su od fizičkih daleko teže psihičke traume koje je devojčica doživela.

- Uplašena je, bili smo i u Zavodu za mentalno zdravlje gde joj je doktorka prepisala lekove. Noću spava sva povijena, drži ruke na glavi kao da se štiti. Dok spava, cima se. Napolju posle ovog i ne izlazi nigde. I ne želim za sada da je puštam samu jer ne znam da li će to dete ponovo da je napadne. Želim da se čuje za slučaj, da se ne zataška i ponovo ne desi. Zar je rasprava od pre dve godine razlog za ovako nešto? Šutirala je nogom u glavu, u kičmu, mogla je ozbiljno da je povredi. Ko zna koliko slučajeva ima za koje se ne zna ili koje ljudi ne smeju da prijave. Ovo ne sme da se zataška - kaže N.S.

Obavešteno Tužilaštvo

U niškoj policiji je potvrđeno da je prijavljeno da je devojčica rođena 2008. godine napala devojčicu rođenu 2009. godine u Krfskoj ulici u naselju Pantelej.

- Policija je odmah započela postupanje po prijavi. Utvrđuju se sve činjenice i okolnosti o slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Nišu - kažu za "Blic" u niškoj policiji.

Drugi slučaj vršnjačkog nasilja u Nišu

Ovo je drugi slučaj vršnjačkog nasilja u kojem su pretučene devojčice u Nišu, a u kojima su kao osumnjičene za napad navedene njihove vršnjakinje. Niška policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu istražuje težak incident u kojem je 24. januara jedna učenica sedmog razreda OŠ "Car Konstantin" u Nišu kamenom pogođena u glavu.

Sumnja se da su nju pretukle tri učenice te škole, od kojih su dve imale hirurške maske na licu a jedna fantomku, a sve zbog toga što je dobila peticu iz nemačkog. Ishod istrage još uvek nije poznat.

