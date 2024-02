UBIJENOG ŠKALJARCA NIŠANILI I NJEGOVI ZBOG VEZE S BLOGERKOM: Vasilisi ubili muža u Španiji, Mustafi pretili zbog nje! CRNA UDOVICA

Edmond Mustafa, navodni pripadnik škaljarskog klana, koji je jutros ubijen u centru Bara, pominjao se u Skaj prepisci koju su tokom 2020. razmenjivali vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i policajci koji se sumnjiče da su radili za njega, a u kojoj pominju i da je on u opasnosti od "svojih" zbog fatalne crnogorske blogerke Vasilise Nurković.

Vasilisa foto: Društvene mreže

U njihovoj presretnutoj komunikaciji otkriveno je da su "kavčani" planirali otmicu Mustafe, navodeći da bi trebalo da pristane "da bude svedok-saradnik i otkrije im ubice za minimum 20 likvidacija".

Iz prepiski koje su ranije objavili crnogorski mediji, proizilazi da se on plašio za svoj život i to ne samo od pripadnika suprotstavljenog kavačkog klana, već i od svojih "škaljaraca".

- U presretnutim porukama je otkriveno da je od svojih strahovao zbog fatalne crnogorske blogerke Vasilise Nurković - podseća sagovornik Kurira.

Crnogorska blogerka foto: Instagram/vasiilisa_

Navodno, "škaljarcima" se zamerio jer je posle ubistva njihovog saradnika Zijana Nurkovića 20. aprila 2019. u Španiji, uplovio u vezu sa njegovom udovicom Vasilisom.

- Kaže "hoćete me ubiti vi, hoće "kavčani", hoće moji što sam sad u vezi sa ženom od Zijada - piše, navodno, u poruci koju je poslao uhapšeni policajac Petar Lazović, osumnjičen da je sarađivao sa odbeglim Radojem Zvicerom.

Zijad Nurković, podsetimo, bio je blizak klanu Alana Kožara i njegov kum. On je likvidiran naočigled Vasilise koja je tada bila u drugom stanju i njihove ćerkice. Inače, Vasilisa je poznata blogerka i influenserka u Crnoj Gori, a na društvenoj mreži Instagram ima brojne pratioce.

U daljim prepiskama, Radoje Zvicer obaveštava policajce da se setio da su "škaljarci" svom saradniku, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama, kao "znak ćutnje", na šta mu Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa.

- Reci mu da oće da ga u Noru tresnu. Kad je izdao Zijada, sve bi - piše, navodno, policajac.

Mesto ubistva Mustafe foto: Mondo.me

Zvicer i Lazović tada, kako su pisali mediji iz Crne Gore, zatim razmenjuju fotografije devojke i njenih drugarica.

- Jer, ako ne bude ispoštovao ovaj smrad... mi mu sve znamo i način. Mi ćemo ga povesti u nepoznatom pravcu, brate, on umire od nas, drhti kao prut! To i koristimo. Sad sam mu nosio da jede. Samo ako ne bude, to mu je kraj - piše on.

Inače, suprug blogerke Vasilise, Zijad Nurović, ubijen je 2019. u Španiji kada mu je napadač prišao dok je sa suprugom i detetom bio u automobilu.

Zijad i Vasilisa foto: Printscreen Facebook, Printscreen Instagram

- Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negde u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osećaj neopisivog straha. On je bio deo mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z - napisala je Vasilisa na godišnjicu smrti supruga

Bonus video:

01:00 Debata u Pulsu Srbije: Rat između crnogorskih klanova