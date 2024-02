OZBILJAN UDARAC KRIMINALU U kodnoj akciji Vertikala uhapšeno 10! Organizatori Zvicer, Šarić i Belivuk BRAŠNJEVIĆA SMO DUGO PRATILI

BEOGRAD - Povodom međunarodne akcije u kojoj je učestvovala srpska policija, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova održali su konferenciju za medije.

- Ovom akcijom zadat je ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Reč je o međunarodnoj akciji kodnog imena Vertikala u kojoj je uhapšeno 10 osoba. Reč je između ostalog o ubistvu Alana Kožara, to jest ubistvima u Atini i na Krfu. Kao organizatori su označeni Radoje Zvicer, Darko Šarić, Veljko Belivuk - kazao je načelnik UKP MUP Ninoslav Cmolić.

Reč je o ubistima Alana Kožara, Damira Hadžića, Igora Dedovića, Stevana Stamatovića i ranjavanju Stamatovićeve supruge Mileve.

Načelnik Cmolić je pojasnio da je akcija sprovedena u saradnji sa BIA, policijama FBiH i Republike Srpske, te policijama Španije i Grčke. Hapšenja su izvršena na teritoriji Srbije, Srpske, Španije i Grčke, a slobode je lišeno 10 osumnjičenih pod sumnjom da su izvršili najteža krivična dela - dva teška ubistva i teško ubistvo u pokušaju.

Podneto je 18 krivičnih prijava a posredi je višegodišnja istraga i operativni rad u saradnji s Evropolom koji je rezultirao hapšenjem sledećih osoba: Milinko Brašnjević, Dušan Jovanović Giba, Dragan Tomić zvani Vojnik, Vladimir Vojinović, Abaz Rabi, Nataša Dedić, Slobodan Vujačić, Vladimir Mandić, Rade Stojićević.

Ko su organizatori

Organizatori navedene kriminalne grupe su Radoje Zvicer, Darko Šarić i Veljko Belivuk a krivičnom prijavom su obuhvaćeni i Ratko Živković Zemo, kao i Milovan Zdravković zvani Teg, ali i druga lica. Cmolić se zahvalio Tužilaštvu za organizovani kriminal, BIA, španskoj i grčkoj policiji, te Evropolu.

Brašnjevića smo dugo pratili

Kad je reč o Milinku Brašnjeviću, za kog se već neko vreme smatralo da nije živ, on je uhapšen na teritoriji Španije a visoki zvaničnici MUP-a su naglasili da su već dugo imali operativni podatak da je on živ posle čega mu se ušlo u trag i došlo do ovog hapšenja.

O potrazi za Radojem Zvicerom

Kad je reč o Radoju Zviceru, na pitanje novinara kako ide potraga za njim, rečeno je da je to operativni podatak i da na to pitanje odgovor ne može biti sat.