TRI JEZIVA SLUČAJA ZA POSLEDNJA 24 SATA: Devojčicu slučajni susret spasio od manijaka! Policija izvršila DVA MUNJEVITA HAPŠENJA

Muškarac koji je,prema navodima žitelja Zvezdare, pratio devojčice i nasrtao na njih u blizini OŠ "Veljko Dugošević", uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Više informacija javnosti izneo je novinar Kurira Nikola Vujović, a prvo je odgonetnuo za šta se sve tereti pomenuti muškarac:

- Dakle, 21-godišnji muškarac je po nalogu priveden jer je "spopadao" devojčice u pomenutoj školi. Kako saznajemo, on je jednu devojčicu pratio do škole nešto više od 200 metara. Na sreću, devojčica je srela drugaricu sa majkom, a kada se okrenula, videla je da je muškarac i dalje gleda. Naravno, devojčica je to prijavila svojim roditeljima, koji su prijavili policiji. Oni su brzo identifikovali muškarca i priveli ga. Njemu se na teret stavlja uznemiravanje i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

Potom je Vujović izneo još jedan slučaj koji se nedavno dogodio:

- Na Dorćolu je prijavljen muškarac koji sa crnom kapuljačom, crnom bradom, visok i mršav, napada žene i devojke, a čak i spušta donji veš. Taj slučaj nije direktno prijavljen policiji, ali su iz MUP videli apel na društvenim mrežama, te reagovali i priveli tog muškarca. Doduše, poslednja informacija koju imam, možda zvuči i najstrašnije, da je u Rumi priveden muškarac koji se lažno predstavljao kao sveštenik i dvojici 12-godišnjaka nudio 2.000 dinara za seksualne usluge. Istraumirani dečaci su to prijavili svojim roditeljima, koji su otišli u policiju, a ona je privela muškarca za verbalno uznemiravanje maloletnika.

