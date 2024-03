"MUČNO, NEĆEMO IMATI POTPUNO ZADOVOLJENJE PRAVDE" Stručnjaci o ponašanju roditelja dečaka-ubice: Čudno je da ne pokazuju kajanje

Iznošenjem odbrane roditelja dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara i ranio još šest osoba, nastavlja se krivični postupak protiv oca, kojim je obuhvaćena i majka, kao i vlasnik i instruktor streljane.

Viši sud prihvatio je da porodice ubijene dece dobiju status oštećenih i prisustvuju ročištu.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji su diskutovali o aktuelnim dešavanjima ovog spora bili su specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak dr Ljubiša Božić, potom bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Dejan Radenković i advokat Radiša Roskić.

Roskić je rekao na koji način su oštećeni imali mogućnost da prisustvuju sudnici tokom izlaganja okrivljenih:

- U pitanju su potpuno regularne procesne situacije. Nakon što je Više tužilaštvo predložilo saslušanje oštećenih, pod time se misli na roditelje nesrećno stradale dece, taj predlog je Više tužilaštvo povuklo. Povlačenjem tog predloga da budu saslušavani kao svedoci i prihvatanjem sudskog veća, stvorena je procesna mogućNost da budu prisutni u sudnici. U suprotnom ne bi bili u toj mogućnosti. Dakle, neposredno slušaju izjave okrivljenih. To znači da će nakon te podfaze glavnog pretresa oni biti u sitauciji da postavljaju pitanja nastojeći da daju svoj doprinos razrašavanju svih činjenica.

Radenković je analizirao dosadašnji tok procesa:

- Biće ovo težak i mučan proces, a pred sudom je zaista težak zadatak. Na našu sreću, ali ujedno i nesreću, nikada nismo imali ovakav slučaj, pa je teško odrediti moral, ali moramo biti svesno da se roditeljima ne sudi za ubistvo, već za ono delo koje im se stavlja na teret. Pravom izvršiocu ovakvog masakra se ne može suditi jer se radi o detetu mlađem od 14 godina. Da me neko pogrešno ne razume, ali smatram da ovde nemamo potpuno zadovoljenje pravde. Što se tiče ljudskih osećanja, sud ipak rukovodi isključivo činjenicama koje su stavljene na sto. Međutim, kao ljudi, kao čovek, osećamo gorčinu kada je ovaj predmet u pitanju. Bili smo i sa roditeljima u pojedinim emisija, a oni pričaju o tome da otac i majka ne pokazuju nikakvo kajanje.

Božić je napomenuo da sudski postupak, koji je obuhvatio ovaj događaj, nije kompletan:

- Sudski postupak koji je obuhvatio taj događaj, nažalost, nije kompletan. Dakle, ovde se ne sudi po činiocu, već roditeljima zbog situacije kakva je. Čim takav proces nema uobičajeni sklop, jer naš zakon decu do 14 godina ne obuhvata u tom kaznenom delu, onda imamo ovakvo prenošenje ukupnog dešvanja na, uslovno rečeno, periferno. Ne bi ovo bilo tako dominantno da je dečak imao više godine i da mu se sudi. Tada mi to bilo dominantno, a ovako je dominantno nešto periferno. Ovo je neka vrsta iznuđene situacije i to ponašanje roditelja je shodno kako oni misle da treba, ali izostalo je njihovo kajanje, jedno javno izvinjenje. Takvo ponašanje odudara od onoga što bi se očekivalo od takvog ambijenta, ljudi su intelektualci.

