"MILUN JE SAZNAO, TO JE BILA KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU" Komšije o krvavoj porodičnoj tragediji koja je odnela živote OCA I SINA

Milutin Tanasić (64) iz Vladimirca kod Šapca, koji je u nedelju oko 16.30 sati iz automatske puške ubio sina Igora (37) posle svađe na njivi u blizini njihove kuće, preminuo je juče u bolnici od rana zadobijenih kada je ispalio hitac i u sebe.

Zločin se dogodio nakon što su se otac i sin prvo posvađali, da bi ubrzo sukob eskalirao u ubistvo. Nakon što je ubio sina, Milutin je okrenuo pušku ka sebi i ispalio hitac. Sa teškim povredama je kolima Hitne pomoći prevezen prvo u šabačku bolnicu, a zatim u Klinički centar Srbije, ali je ubrzo izdahnuo.

igor tanasić foto: Facebook

- Igor i njegov otac Milutin odavno su bili u lošim odnosima, a sve to navodno, zbog njegove sklonosti ka alkoholu. Milutin je pre nekoliko godina izbacio sina iz kuće, pa se Igor snalazio, živeo je u blizini kuće, a radio je u nadnici. Međutim, ni to nije pomoglo jer je on sve što zaradi trošio na piće, išao je u lokalne birtije i nije se treznio - navode poznanici porodice za Kurir.

Hteo da pomogne sinu

Oni dodaju da je u jednom trenutku Milutin pokušao da pomogne sinu.

- Bukvalno ga je naterao da ide na lečenje od bolesti zavisnosti u Beograd. Mislio je da će mu to pomoći, ali nakon što se Igor vratio pre desetak dana vratio se starom poroku - kažu njihovi poznanici.

Kako navode naši sagovornici, Igor nije mogao da odoli poroku.

- Videla sam ga kada je došao iz Beograda. Delovao je pomalo izgubljen, ali sam mislila da je to zbog lečenja. Međutim, komšije su počele opet da ga viđaju u kafani, gde je uvek sedeo... Verovatno je Milutin saznao da mu sin opet pije i to je verovatno bila kap koja je prelila čašu. Priča se da ga je zvao, ali da mu se Igor nije javio. Milutin je u međuvremenu, navodno pozvao suprugu i rekao joj da će ubiti sina. Ona je odmah pozvala policiju, ali je već bilo kasno. Milutin je presudio sinu nedaleko od kuće na njivi, a potom pucao sebi u glavu.

milutin ubio sina nakon svađe foto: Printskrin/Facebook

Uviđaj je trajao satima, a Igorovo telo poslato je na obdukciju. Ekipa Hitne pomoći prevezla je teško povređenog Milutina, ali je on od zadobijenih povreda preminuo.

Ljutio se na oca

Meštani Vladimirca za Kurir su rekli "da se Igor ljutio na oca jer ga je poslao na lečenje."

- Igor se bunio i ljutio na oca što misli da je alkoholičar i što ga šalje na lečenje. Pričao je da mu je to izdaja, nikako to nije hteo da prihvati. Nakon lečenja je opet počeo da pije i to je verovatno povod za ubistvo - navode oni.

Dodaju i da je "Milutin znao da popije." - Dobri su to ljudi, ali kad popiju, nisu baš kako treba. Alkohol im pomuti razum, pa nije isključeno da su i u nedelju popili malo više - zaključuje sagovornik Kurira.

Oproštaj Igore, zašto ode tako rano... Prijatelji ubijenog Igora Tanasića opraštali su se od njega potresnim porukama na društvenim mrežama. "Kažu sve se u životu dešava sa nekim razlogom, a ja ću se ceo život pitati koji je to razlog... Zašto ode tako rano?! Počivaj u miru drug moj i nikad te neću zaboraviti", napisala je prijateljica ubijenog i okačila njegovu fotografiju ispod koje su se nizali tužni komentari, a jedan od njih je glasio: "Igore, brate, nisi smeo da nastaviš da piješ! Čovek se trudio da ti pomogne i više nije izdržao pa ti je presudio. Nije smeo tako, ali sad je gotovo..."

Poslednja poruka "Ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred" Ubijeni Igor je samo nekoliko sati pre smrti na svom profilu na društvenoj mreži objavio majicu na kojoj piše: "Ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred! Živojin Mišić" - Umori čoveka samoća, četiri zida, bezbroj misli što se roje, pitanje gde su oni što rekoše da nas vole... - napisao je Igor pre mesec dana ubijeni.