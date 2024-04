TEŠKA ATMOSFERA U SUDNICI Evo šta se dešava u Palati pravde, roditelji ubijene dece ispituju oca učenika koji je pucao u Ribnikaru

Suđenje roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar počinio jeziv masakr u kom je ubio devetoro učenika škole i radnika obezbeđenja, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu ispitivanjem oca maloletnika koji je počinio zločin, a pitanja su mu postavljali roditelji dece koju je njegov sin ubio.

- Roditelji ubijene dece i rodbina radnika obezbeđenja kog je dečak ubio toga dana u školi, pošto im je sud dodelio status oštećenih imali su pravo da postavljaju pitanja. U toku je pauza, posle koje koje će se nastaviti ispitivanje oca - kaže sagovornik Kurira.

1 / 9 Foto: Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima, atmosfera u sudnici je teška jer je ovo prvi put da roditelji ubijene dece imaju priliku da oči u oči budu sa roditeljima i postave pitanja na koja nemaju odgovr već gotovo godinu dana.

Podsetimo, otac dečaka ubice koji je optužen da je sina učio da puca iz svog oružja, koje je on 3. maja prošle godine koristio u zločinu, kao i da nije pištolje čuvao u kući kako zakon nalaže, na prethodnom suđenju je negirao da je učinio krivično delo. Kako je Kurir pisao, on je tada navodno sebe pokušavao da predstavi kao žrtvu, a za to što je njegov sin u streljani učio da puca, pokušao je da svali na vlsnika i instruktora u streljani.

Kako je naš izvor otkrio, ocu dečaka ubice je na prethodnom suđenju preko 200 pitanja postavio glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović.

Otac ubice, međutim, nije mogao da odogovori na ono koje se odnosilo na to ko je kriv za masakr, ako roditelji nisu.

- Ćutao je na pitanje ko je odgovoran za smrt 10 osoba i ranjavanje šestoro, a kada mu je pitanje ponovljeno, rekao je "ne znam". Nije čak izgovorio ni ime svog sina, iako se dobro zna da je trinaestogodišnjak počinio jeziv zločin - otkrio je tada izvor Kurira, pošto je suđenje zatvoreno za javnost.

Inače, tokom ispitivanja, otac dečaka je planuo i zatražio da mu se obraćaju "s poštovanjem jer je on doktor".

Majka dečaka ubice foto: Nemanja Nikolić

Odbranu bi, posle ispitivanja oca, trebalo da iznese i majka dečaka ubice koja se brani sa slobode i koja je u beogradsku Palatu pravde došla u pratnji advokata. Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, njen DNK pronađen je na čauri na mestu zločina, i ona se tereti za nedozvoljeno držanje oružja i municije.

Inače, vlasnik i instruktor su takođe na optuženičkoj klupi i to zbog davanja lažnog iskaz.