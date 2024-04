OTAC POKOJNOG MATEJA PERIŠA ZA KURIR: Bože sačuvaj to je strašno! Policajci su izuzetni ljudi i siguran sam da će pronaći Danku

Nenad Periš, otac nastadalog Mateja Periša uključio se u jutarnji program Kurir televizije i govorio o tragičnom kraju potrage za Dankom Ilić.

- Verovao sam da će se dogoditi nešto pozitivno, kao na kraju krajeva i svi, svi mi koji smo to pratili. Međutim, dogodilo se to što jednostavno je neverovatno, taj monstruozan čin koji ja još ne mogu shvatiti. Ne mogu shvatiti šta je s tim ljudima, kakvi su to ljudi, šta se to događa. Ne mogu čak ni reinterpretirati taj događaj koliko je to monstruozno. Ja mogu samo kazati da sam zgrožen, da mi je žao njihovih porodica, pre svega porodice pokojne Danke, naše Danke, da im Bog da snage da mogu napred ići - rekao je Periš i dodao:

- Čuo sam sad da su priznali da su oni na kraju krajeva napravili ubistvo, pa to je strašno. Nemam reči. Želim kazati da možda da se to nije dogodilo, da neko ne bi znao kakvi su to ljudi. To je ono što nas opominje da oko nas ima nažalost i ljudi koji se zovu ljudi samo zbog toga što izgledaju kao ljudi, a nisu ljudi. Ne osuđujem nikoga jer se mora to dokazati na kraju, ali to što je do sad kazano, to je strašno.

07:43 OTAC POKOJNOG MATEJE PERIŠA ZA KURIR: Bože sačuvaj to je strašno! Moramo prepoznati one koji se zovu ljudima, a to nisu!

O policiji se izrazio veoma pohvalno i izrazio uverenje da će na kraju pronaći telo devojčice i razrešiti zločin.

- Policajci ništa ne prepustaju slučaju. Oni svaku situaciju gledaju sa nekoliko strana pa isključuju što ako nije ovo, a ovo je, pa rešavaju taj problem. Znači, sami sebi zadaju zadatak i to rade savršeno. Uz to su ljudi, neću spominjati prezimena ljudi s kojima sam se susretao, načelnika, ne želim nikome raditi reklamu, ali kažem, to su stvarno heroji i ja im se ovih puta zahvaljujem što su uspeli ipak na neki način doći do toga i želim im svako dobro da dođu do rešenja, a uveren sam da će sigurno oni to rešiti. Naćiće se Danka i pokopaće se neka joj Bog da taj miran ostatak, a roditeljima, porodici, najbližima i svima prijateljima da shvatimo da je život takav kakav je i da trebamo biti ljudi. međusobno pomagati jedni druge i prepoznati te ljude koji se zovu ljudima, a nisu ljudi.

Kurir.rs

