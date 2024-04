"KAKO TI JE KUCALO TO TRULO SRCE?" Jelena Kostov posle vesti o ubistvu Danke podelila poruku koja kida dušu

Pevačica Jelena Kostov jedna je od mnogih javnih ličnosti koje su se oglasile, potpuno slomljene zbog užasne vesti, da je malena Danka Ilić (2) ubijena.

- Počivaj u miru, anđele nedužni.

Potom je podelila tekst koji kida dušu, a koji je postao šerovan i viralan na društvenim mrežama.

Tekst u Jeleninoj objavi prenosimo u celosti:

"Sve razumem... Daleko bilo, nesreća može svakome da se desi... Ja samo ne razumem, kad si video to malo slomljeno čedo... kako nisi kukao dok ne ostaneš bez glasa... Ne razumem, kako ti se mozak nije raspao u komade kad si smislio da to maleno telo staviš u auto i odvezeš daleko... Kako ti se ruke nisu osušile dok si preko anđela stavljao smeće... Jesi li disao ovih 10 dana? Dok smo se svi molili da se Danka vrati kući... Kako ti je kucalo to trulo srce..."

Podsetimo, potraga za nestalom Dankom Ilić (2), nažalost, posle deset dana dobila je tragičan epilog. Najcrnje slutnje porodice i javnosti su se obistinile, a uhapšene su dve osobe zbog sumnje da su automobilom usmrtili devojčicu.

Kriminalistička policija iz Bora uhapsila je radnike Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot.

