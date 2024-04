ŠTA ĆE BITI S DANKINIM UBICAMA AKO NEMA TELA: Stručnjak otkrio je OVO DOVOLJNO da zločinci budu kažnjeni!

Desetog dana potrage za devojčicom Dankom Ilić koja je nestala u Banjskom polju objavljeno je da je ubijena a stručnjaci navode da počinioci mogu da budu osuđeni iako se ne pronađe njeno telo.

Dr Ljubiša Božić specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak istakao je da telo nije potrebno da bi se zločin dokazao, jer postoje i drugi dokazi

"Detaljno će se sve pretražiti. U takvoj priči materijalizacije dokaza telo nije potrebno. Dovoljno je sudijsko ubeđenje da oni dobiju adekvatnu kaznu", kaže Božić i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

"Proteklo je deset dana od nestanka, desilo se i premeštanje. Neminovno je da će doći do promena koje će sprečiti lekare da utvrde sve povrede i promene. Bojim se da će na osnovu nekih potencijalnih povreda to da se verifikuje. Za sud je jako važno sve ono što se vidi, ako ima nekih otvorenih povreda, potkožnih povreda, to će sve biti značajno zbog tih primarnih kontakta.

foto: Privatna arhiva

Ovde je jako važno da li je devojčica bila živa, što ja mislim da jeste. Prvo zbog brzine kojom je išao taj auto, drugo zato što su njena tkiva elastična i verovatno je došlo do neke povrede. Tako da verovatno je smrt nastupila kasnije, ali na koji način pokazaće istraga."

Advokat Ana Selak objašnjava da ako je smrtna posledica nastupila zbog direktnog činjenja počinioca ovog dela, koju su izvršili nakon saobraćajne nesreće, neće se raditi o nekom krivičnom delu iz oblasti saobraćaja, nego se može raditi o teškom ubistvu, gde je zapraćena kazna najmanje deset godina zatvora, a najviše doživotna.

"Način izvršenja ovog dela pokazuje da je izvršeno na svirepi način, što jeste jedna od kvalifikatornih okolnosti koja karakteriše teško ubistvo kao krivično delo za sebe. Ne smemo zaboraviti iz vida da žrtva je malo dete, ispod dve godine starosti, da su počinioci radnosposobna lica, starija od 50 godina, čija prirodna potreba je trebalo da bude da pomognu tom detetu nakon što su ga unesrećili, a oni su učinili upravo suprotno", kaže advokat.

Kurir.rs/Blic