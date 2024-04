U jutarnjem programu Kurir televizije Blažo Marković, predsednik Sinkdikata policije i policijskih starešina i Željko Mašović, psiholog govorili su o eventualnim nelogičnostima u zvaničnoj rekonstrukciji ubistva Danke Ilić.

- Jedino što je ovde za mene nelogičnost je to što postoji jedno pravilo u pravima odnosno u kriminalističkoj metodici koje se zove "nema tela nema dela." Zato se sada sve nelogičnosti pojavljuju - konstatovao je Marković.

foto: Kurir televizija

Mašović je je izrazio suprotno mišljenje i ocenio da je čitava stvar nelogična:

- Mi sad pokušavamo da shvatimo neshvatljivo. Nisam baš sigran da nema nelogičnosti. Cela priča je apsolutna nelogičnost. Meni se čini da je policija jako brzo uradila svoj posao. Meni je problematično što nas počinje da zanima misterija umesto da žalimo dete. Nedavno smo imali dete koje je na jednak ili polujednak način nastradalo tako što ga je na pančevačkom mostu pregazio kamion. To je bila vest celih 17 minuta - rekao je Mašović i dodao:

04:35 ISTRAGA NE TREBA DA SE ZAVRŠI PRIZNANJEM OSUMNJIČENIH! Psiholog izrazio sumnju u umešanost N.N. lica u ubistvo Danke Ilić

- Ako je sve ovako kako piše, rekao bih sledeće. Meni osumnjičeni deluju kao osobe niže inteligencije i obrazovne strukture. Mislim da su oni u startu postupili iz nekog straha i panike. U 80 odsto slučajeva kad čovek napravi saobraćajno delo on prvo gleda da pobegne, pa se posle eventualno vrati. Šta se to desilo? Ako je tačno da je devojčica bila živa nakon saobraćajne nesreće onda su ovo stvarno ozbiljni monstrumi. Tu ne postoji nikakva olakšavajuća okolnost. Ali želim da ukažem na jedu stvar. Nemoguće je da ovde nema N.N. lica koja su nešto znala, prikrivala, možda čak i saučestvovala u ovome. Ne postoji način da je neko u tako maloj sredini nije nešto znao, čuo, video. Istraga ne treba da se završi time što su ova dvojica priznala i to je to.

