"MORALI BI DA ZNAJU GDE JE TELO, OSIM AKO GA NISU PREDALI TREĆEM LICU": Detektiv Zdravković o osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

U Banjskom polju i danas je nastavljena potraga na više lokacija za telom dvogodišnje Danke Ilić koja je brutalno ubijena.

Kako je saopšteno iz policije, dvojica osumnjičenih su je pregazili kolima, potom zadavili, ubacili u gepek i prevezli na deponiju.

Pretpostavlja se da se jedan od osumnjičenih vratio na deponiju dva dana kasnije i premestio telo na za sada nepoznatu lokaciju.

Pripadnici vatrogasne službe i policije tokom prethodnih dana detaljno su pretraživali deponiju, međutim na njoj nije ništa pronađeno.

Privatni detektiv Braca Zdravković govorio je o tome zašto osumnjičeni ne otkrivaju gde je telo ubijene devojčice iz Bora.

- Ovaj slučaj je ogolio jednu veoma poražavajuću istinu o našem društvu, a ona glasi da više nikome ne možemo da verujemo. Osumnjičeni bi morali da znaju gde je telo male Danke, osim ako ga nisu predali trećem licu koje je uklonilo telo negde gde oni ne znaju, naveo je detektiv Zdravković.

Da li se osumnjičeni vode onim "nema tela-nema dela" i da li se nadaju da će zbog toga izbeći kaznu?

- Ukoliko su zaista ova dvojica ljudi to izvršili, a moguće je da jesu, oni se od početka ponašaju u stilu "nema tela-nema dela". To ukazuje da imaju kriminalni um, veliki strah od kazne i još veći strah od onoga "šta će reći selo". Ovo poslednje je u našoj državi u mnogim slučajevima motiv za izvršenje najsvirepijih ubistava. Svaki osumnjičeni se nada da će volšebno izbeći kaznu - napominje Zdravković.

On je odgovorio i na pitanje da li je moguće da osumnjičeni taktički daju različite informacije policiji o tome gde su ostavili telo.

- Sve je moguće. Ovde se verovatno radi o ljudima koji imaju patološku mržnju prema policiji i donekle uživaju u tome da pred istom lažu i prave još veću konfuziju. Ako ne znaju gde je telo ispada da to nisu oni učinili, ali može značiti i da je treće lice sa telom učinilo nešto toliko nehumano da će nam biti teško da prihvatimo da to može da smisli ljudski um, kaže Braca i odgovara na pitanje da li osumnjičeni koji je priznao ubistvo može biti osuđen i ako se telo devojčice ne pronađe:

- Naravno da može. I Brajan Volš će biti osuđen iako telo njegove supruge Ane nije pronađeno. Postoje neposredni i posredni dokazi, kao i presuda na osnovu sudskog ubeđenja.

Podsetimo, osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić (2) saslušani su sinoć u tužilaštvu, a tom pirilikom jedan od osumnjičenih je priznao zločin, dok se drugi branio ćutanjem, saznaje Telegraf.rs

"Osumnjičena lica su saslušana u tužilaštvu, kojom prilikom je D.D. u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, dok se J.S. branio ćutanjem", navodi se iz Tužilaštva.

Na predlog tužilaštva, sudija za prethodno postupak Višeg suda u Zaječaru osumnjičenima je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Pritvor im je određen zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da utiču na svedoke i da unište ili uklone tragove izvršenja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Načelnik UKP: Sumnjamo da je nešto gnusno urađeno sa telom

Ninoslav Cmolić načelnik UKP-a je izneo nove detalje o ubistvu devojčice Danke Ilić, na osnovu priznanja osumnjičenih.

On je takođe izneo informacije i o osumnjičenima za ubistvo devojčice.

"Mi smo osumnjičenima odmah oduzeli automobile. Oni su bili saradljivi u početku. Nikad se nismo susretali sa takvim tipom ličnosti. To su ljudi iz siromašnih porodica, alkoholičari, po ceo dan rade i kod njih ne možete da vidite empatiju. Oni su išli sa posla, stali su u blizini kuće da uriniraju, krenuli su i posle 30-40 metara su udarili Danku s tim što vozač nije ni primetio da je udario, to je uočio suvozač. Izlazi, uzima dete ubacuje u zadnji deo automobila preko radne pumpe za izvlačenje vode i nastavljaju, mi po GPS-u vidimo da njihovo kretanje nije normalno", rekao je Cmolić, pa dodao:

"Oni su recimo 50-60 metara koja se prelazi za 29 sekundi, oni su prelazili 4-5 minuta sa određenim stajanjem. Jedina razlika u njiovim pričama je ko je udavio dete. Jer po njihovim pričama dete je bilo i dalje živo. Tu su počeli da prebacuju krivicu jedan na drugog ko je to uradio. Jedan je kasnije čuvao stražu, drugi je telo bacio na deponiju. To se desilo 26. marta, međutim deponija se pretraživala 30. marta.", rekao je.

foto: Nemanja Nikolić

"Kako je jedan rekao 27. marta je telo prebačeno na drugu lokaciju. Oni su razdvojeni, ali ne možemo nikako da dopremo do osumnjičenog da nam objasni gde je telo. Jedan od njih sad već postaje svestan pritiska javnosti i policije, a jedna od naših sumnji je da je nešto gnusno urađeno sa telom. To je takav profil ličnosti... IQ je nizak, nema empatije.", rekao je, pa nastavio:

"Imamo pomoć svih, ali još uvek ne možemo da nađemo telo. Nećemo spavati i naći ćemo telo sigurno, samo treba strpljenja. Njegova verzija priče je da ima blokadu i da ne može da se seti gde je telo. Pa se naprasno seti, odvede nas na lokaciju, mi pretražimo, pa on shvati da ipak to nije to. Imali su jednu komunikaciju telefonom i činjenica je da se njima priče poklapaju, da do detalja opisuju sve. Tragova krvi nema i tragova krvi nije ni bilo, dete nije krvarilo usled udarca", rekao je načelnik i dodao da su mislili da ih jedan od osumnjičenih "zavitlava".