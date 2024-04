"DEJAN JE REKAO KO MU JE POMOGAO" Major policije o smrti brata osumnjičenog za ubistvo Danke: Ostajemo bez jednog KLJUČNOG SVEDOKA

"Ostajemo bez jednog ključnog svedoka, ali imamo dovoljno materijalnih dokaza. Svakako će se uzeti u obzir njegova izjava", izjavila je majorka policije Bojana Otović Pjanović govoreći o Daliboru Dragijeviću, bratu osumnjičenog Dejana Dragijevića, koji je pre smrti priznao da je pomogao bratu da se reši tela.

Skoro dve nedelje prošle su otkako je nestala dvogodišnja Danka Ilić iz Bora, pet dana od kako smo dobili potvrdu da je ubijena. Bezazlena šetnja pretvorila se najpre u saobraćajnu nesreću, a potom i u teško ubistvo.

foto: Printscreen/PINK

Dalibor Dragijević (40) iz Bora, osumnjičen da je nakon ubistva Danke Ilić pomogao rođenom bratu koji se sumnjiči za ubistvo, preminuo je juče u ranim jutarnjim satima u Policijskoj upravi u Boru, a uzrok smrti je bio infarkt.

Iznenadna smrt brata ubice devojčice, Dalibora Dragijevića, koji je priznao da je pomogao bratu Dejanu da se reši tela, mogla bi da utiče na istragu, pošto je bio jedna od tri ključne osobe koje mogu da pomognu u potrazi za telom Danke. Policija i danas nastavlja sa pretraživanjem svih lokacija gde bi moglo da bude telo ubijene devojčice.

- U tom telu se krije prava istina šta se tačno dogodilo. Iako su oni nakon saslušanja priznali i opisali način krivičnog dela koji su sproveli. Uhapšeni su brat i otac osumnjičenog D.D., brat je usled posledica srčanog udara preminuo i naložena je obdukcija - kaže Bojana Otović Pjanović.

foto: RTS Printscreen

"Ostajemo bez jednog ključnog svedoka"

Majorka policije ističe da nikada do sada nisu imali ovakav slučaj i da detalje izjave preminulog Dalibora Dragijevića ne može iznositi u javnost, jer je istraga i dalje u toku.

- Suština je, čim je dat nalog tužioca da se isti zadrži do 48 časova, on je u tom periodu imao srčani udar i preminuo, to je dovoljan osnov sumnje ili podozrenja da je učestvovao i pomagao u navedenom događaju. Oni su navodili lokacije gde može biti telo - rekla je majorka policije Pjanović Otović i dodala:

- Ostajemo bez jednog ključnog svedoka, ali imamo dovoljno materijalnih dokaza. Njegovu izjavu ne možemo uzimati sada, jer je preminuo. On ne može da potvrdi svoju izjavu pred tužiocem, ali Dejan Dragijević je detaljno opisao zločin i rekao ko mu je pomogao da sakrije telo i svakako će se uzeti u obzir izjava njegovog brata - kaže Pjanović Otović.

foto: Printscreen/Facebook

"Panda" uočena već drugog dana..."

Pjanović Otović podsetila je da je istraga paralelno i u kontinuitetu išla u nekoliko pravaca. Već drugog dana utvrđeno je da se belo vozilo "panda" kretalo tuda, kao i još 16 vozila. Međutim, samo dva vozila su se vratila istim pravcem, među kojima i "panda".

Devojčica je viđena u periodu 13.45 do 13.52, a vozilo "panda" je u 13.50 bilo ispred ulaza u kapiju. Devojčica je pre toga viđena na raskrsnici, druga kuća od placa gde je majka bila s detetom.

1 / 12 Foto: Nemanja Nikolić

- Kada smo dobili potvrdu da je dete bilo tu, a kasnije na relaciji puta kod kuće, istraga je išla u više pravaca, proveravalo se sve. Zaista je skinuto dosta snimaka, sa kuća, ulaza u grad, izlaza. Dvorište je vrlo nepristupačno, puno otpada i šuta, bilo je nezamislivo da dete može da savlada te prepreke i dođe do puta - priča Otović Pjanović.

Nakon što su osumnjičeni udarili devojčicu automobilom marke "fijat panda", pri brzini 20km/h, devojčici nisu ukazali pomoć, već su je svirepo bacili na zadnje sedište puno alata i telo odvezli na divlju deponiju.

foto: Printscreen/Facebook, Nemanja Nikolić

- To je osumnjičeni i priznao kasnije i do detalja opisao. Oni su usput sreli vozilo oca i apsolutno su negirali da su videli devojčicu. Sreli su uplakanog oca, i oni su samo nastavili dalje. Koliki god da im je stepen inteligencije, ne razumem da su mogli ovako nešto da urade. - kaže Pjanović Otović.

Po izlasku iz Banjskog polja u 14.00 sati zaputili su se Starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju na kojoj su zadržali minut i 49 sekundi uzeli su dete i bacili ga na bedem na kojem je bila gomila smeća. Dva dana nakon toga telo su premestili, rekla je Otović Pjanović.

Odgovorila na pitanje kako su preneli telo uprkos tome što su osumnjičeni

Kako je majorka nedavno objasnila, Srđan Janković i Dejan Dragijević bili su osumnjičeni od drugog dana istrage, a odgovorila je na pitanje i kako su uspeli da, uprkos tome što su u toku istrage, premeste telo Danke Ilić sa deponije na drugu lokaciju?

- Imali su pomoć. Jedan od njih se vratio osumnjičeni dva dana nakon događaja na divlju deponiju i premestio telo na drugu lokaciju. Mi smo 30. marta u službene prostorije doveli osumnjičene. Mi smo mislili da ćemo zapravo i tog 30. marta imati realizaciju i da će se desiti ono na što smo svi sumnjali. Naravno, da smo bili obazrivi, kao što ste videli. Nismo iznosili nikakve podatke, nismo dozvolili da bilo ko ugrozi na bilo koji način bilo koji segment našeg postupanja - rekla je Pjanović Otović.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:50 Kuća i put na kojem je nestala Danka Ilić