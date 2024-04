2 ZASTRAŠUJUĆE TEORIJE ZAŠTO OSUMNJIČENI NE ŽELE DA KAŽU GDE JE TELO MALE DANKE: Da li su ovo razlozi zbog kojih uporno ćute?

Telo devojčice Danke Ilić (2) iz Bora još nije nađeno, iako potraga traje danima danonoćno u okolini Bora.

Posle pretraženih dvasetak lokacija koje su dobili osumnjičenih kao informaciju da je tamo telo ubijenog deteta, i dalje su policajci, vatrogasci i pripadnici drugih nadležnih službi bez traga.

Zašto osumnjičeni Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50) ne žele da otkriju gde su odneli telo nakon zločina u Banjskom polju?

Premestili ostatke

Podsetimo, osumnjičeni radnici borskog JKP "Vodovod" Janković i Dragijević, kako se sumnja 26. marta udarili su devojčicu službenim kolima "fijat panda" u Banjskom polju. Po sopstvenom priznanju Dragijević je dete ubacio u kola, a potom je zadavio i bacio na obližnju deponiju. Telo je, kako je naveo na saslušanju, uz pomoć sada već pokojnog brata Dalibora (40) i oca Radoslava (73) 28. marta premestio na drugu lokaciju, ali niko ne želi da kaže na koju.

Stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović, kaže za Kurir da je veliko pitanje šta su osumnjičeni zapravo uradili sa telom, a to će se saznati tek kad ga pronađu.

- Najverovatnije im je glavi bilo da se što pre reše tela. Davanjem novih i lažnih lokacija gde su ostavili telo, dovodi do toga da se istraga odugovlači, a vreme koje prolazi znatno utiče na to u kakvom stanju će biti pronađeno telo devojčice. Telo vremenom propada, a ukoliko uključimo u to i mesto na kome se nalazi, može da oteža samu procenu kako je nastupila smrt. Možda su posmrtne ostatke bacili, zakopali ili uradili još nešto monstruoznije - navodi Antonović

Kako kaže, malo je verovatno da uhapšeni neće da kažu gde je telo jer se vode tezom "nema tela, nema dela". Kako dodaje, tom tezom se najčešće služe kriminalci, ali nije za očekivati da se njome služe i radnici borskog "Vodovoda".

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Željko Brkić, rekao je da je preko 1.500 policijskih službenika zajedno sa više od 1.000 građana iz različitih službi pomoglo i dalo svoj doprinos da se devojčica pronađe.

Mogu li biti osuđeni ako se telo ne nađe?

Advokat Predrag Savić, objasnio je da i ukoliko se telo Danke Ilić ne pronađe, osumnjičeni mogu biti procesirani za krivično delo teško ubistvo.

- Tu su priznanja izvršioca, njihovih prikrivača koji su iz reda uže familije, imamo mnogo drugih dokaza... Moguće je izvršiti rekonstrukciju nastanka saobraćajke, iz koje će se videti da je bila takva da nije mogla da proizvede smrtne posledice jer je bila brzina od 20 kilometara na sat - naveo je advokat za medije i dodao da bi za krivični postupak bilo dobro da se telo nađe, da se izvrši obdukcija, sudsko-medicinsko veštačenje i da se na naučni način dokaže uzročno-posledična veza između povreda i smrtnih posledica.

Dakle, jedan od dva moguća razloga iz kojih osumnjičeni još ne žele da otkriju gde se nalazi Dankino telo je nada će izbeći kaznu ukoliko nema tela. Drugi mogući razlog je da ne žele da se sazna šta su zaista uradili s telom devojčice.

Majka i supruga Dejana i Radeta otkrila šta se dešava u kući

Inače, Svetlana Dragijević, majka uhapšenog Dejana i preminulog Dalibora, prvi put se oglasila za Kurir, nakon stravičnih saznanja o ubistvu deteta. Kako je rekla, ne oseća se dobro, a lekari Hitne pomoći dežuraju ispred njene kuće.

- Jedino bih želela da mi vrate sinove i muža, a to ne može. Policija je uzela sve živo, cipele muža i sinova, kao i noževe - za Kurir je ispričala Svetlana, majka Dejana i Dalibora Dragijević.

Na pitanje da li je čula išta o sinu i suprugu ķoji su u pritvoru, Svetlana je odgovorila da o njima ne zna ništa, kao i to da je sada ostala potpuno sama i da mora da se bori s tim uporedo sa zdravstvenim problemima koji je muče, zbog čega je vozilo Hitne pomoći redovno parkirano ovih dana upravo ispred njene kapije u Zlotu. Inače, o porodici ubijene Danke Ilić nije imala da doda ništa, osim da ona sa tim nema nikakve veze, kao i da tu porodicu ne poznaje odranije.

