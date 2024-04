"DIREKTOR VODOVODA PIJE LEKOVE I PLAČE" Gradonačelnik Bora za Kurir televiziju: Govorio je, sve sam im dao, zar tako da mi vrate

Direktor borskog javnog preduzeća Vodovod Goran Pavić podneo je juče ujutru ostavku, kako je rekao, iz moralnih razloga, s obzirom da su osumnjičeni za ubistvo devojčice zaposleni u tom preduzeću i da su zločin izvršili u toku radmog vremena.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić najavio je na konferenciji za novinare trodnevnu žalosi kada za to dođe vreme. O svemu tome voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević razgovarala je upravo sa prvim čovekom grada Bora Aleksandrom Milikićem.

- Svi smo mi pogođeni ovim monstruoznim zločinom koji se desio na teritoriji grada Bora. Verujte mi da ljudi ovde u Boru pričaju samo o tome, da na ulici ljudi su tužni i plaču jer ih boli, pogotovo kada znamo da se radi o malom detetu od dve godine i o svirepom ubistvu. Mi smo ovih dana razmišljali kako i kada je vreme da se proglasi dan žalosti. Postoje neki zakonski okviri, prosto mora da postoji proglašenje smrti lica kada se proglasi dan žalosti. Mi još uvek nemamo to što treba da imamo, odnosno telo deteta i kada bude to urađeno, kada bude se pronašlo telo deteta ili na bilo koji drugi način bude proglašena smrt, onda će grad proglasiti i trodnevnu žalost - rekao he Milikić.

Opisao je i atmosferu koja vlada u gradu u poslednje dve nedelje.

- Verujte mi, gde god da se okrenete ovde u Boru, u našim selima, ljudi sa nevericom posmatraju na sve ovo i ne mogu da veruju koliko je to bolesno urađeno i kako je to sve nekako neverovatno, kao u nekim filmovima, eto prosto.

foto: Kurir televizija

Potvrdio je da je bio u kontaktu s roditeljima male Danke.

- Šta da vam kažem, sigurno da ih boli, čuli smo se juče i sa ocem i sa bakom, te ljude znam, Bor je grad od 42.000 stanovnika, svi se znamo, drže se, prosto nije lako, vidim da razumeju sve i da su na neki način zaista i pričaju pozitivno i zahvalni su policiji i svima koji su se uključili u ovo, ali teško im je sigurno. Njima je najteže ovde, pogotovo što se non stop ova priča pominje kroz medije, ali oni najviše od svih žele da se pronađe telo i da se na pravoslavni način, na način na koji to i priliči, uz pomen i parastos, sve što treba sprovede i da se u duhu pravoslavlja uradi sve što treba.

Potom je opisao kako izgleda potraga na terenu.

foto: Nemanja Nikolić, Facebook

- Mislim da danas kad pogledate ovde u Boru sve je stalo, verujte mi i mi ovde u gradu smo na neki način stali i ne možemo da se osvestimo od toga, ujutro kad dođemo na posao prvo što gledamo i pitamo i pričamo kako je sve moglo da se desi i opet tražimo informacije i po novinama i medijima, ali i od odgovornih lica doklr se stiglo i već vidim da su ljudi postali nervozni što se toliko čeka i traži telo male Danke. Ljudi iz policijske uprave u Boru i Ministarstva unutrašnjih poslova su ljudi koji su neverovatno profesionalno pristupili svemu ovome, mi smo bili od početka uključeni onoliko koliko nam dozvoljavaju ingerencije. Svaka im čast, da ljudi nisu noćima i danima spavali, da je ministar uključio sva raspoloživa tehnička sredstva od helikoptera, dronova, pasa, žandarmerije, to su stotine ljudi na terenu, na pretrazi, ali definitivno teško je, teško nam je svima.

08:08 DANKIN OTAC ŽELI SAMO JEDNO Gradonačelnik Bora za Kurir televiziju: Porodici je najteže! DIREKTOR VODOVODA PIJE LEKOVE I PLAČE

Osvrnuo se i na ostavku direktora JKP Vodovod Gorana Pavića.

- Naravno da sam bio s njim u onom trenutku kada smo saznali da su ti ljudi, zaposleni u Vodovodu. Od tog trenutka direktor je bio pod terapijom, ja sam s njim razgovarao, plakao je, čovek ne može da veruje da su kod njega radili ljudi koji su na svirep način ubili dete, da nikom nije palo na pameti, šta im je bilo u glavama da kada su udarili dete, da nisu pozvali Hitnu pomoć ili odvezli ga u prvu ambulantu, koja je nekih pet kilometara udaljena. Ja se čujem sa njim, svaki dan se čujemo po nekoliko puta, čovek zaista psihički ne može da izdrži taj pritisak. On je rekao: "Ja se povlačim iz ovoga, sve sam im dao kao radnicima, preduzeću i pomogao, a da mi tako vrate, prosto ne može čovek da veruje".

