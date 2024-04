"PRIJATELJU POMOZI MI, UBIŠE MI DETE": Potresno svedočenje Slavoljuba čiju je ćerku usmrtio pijani vozač na 500 metara od kuće

Video sam da se jedno vozilo okreće i manevriše. U prvi mah sam pomislio da je tuča u pitanju. Do mog vozila je prišao čovek i rekao mi: „Prijatelju pomozi mi, ubiše mi dete“. Bio je to otac povređene devojke.

On i suvozač iz automobila koji je manevrisao uneli su devojku u moja kola jer nisu mogli da dobiju Hitnu pomoć. Devojku i njenog oca odvezao sam do bolnice gde nas je čekala Hitna pomoć. Ne znam ni sam kako sam stigao tamo.

Ovako je pred Višim sudom u Nišu, na suđenju Igoru Stojkoviću (40) koji se tereti da je u pijanom stanju, svojom „mazdom“, pokosio studentkinju Mariju Šulović (25) na 500 metara od kuće, dok je šetala sa ocem, a koja je usled teških povreda preminula nakon tromesečnog lečenja, u četvrtak posvedočio Slavoljub Rajković koji je kobne noći nesrećnu devojku i njenog oca prevezao do bolnice.

Rajković je pred sudom objasnio da se približavao raskrsnici Donjovlaške i Ulice Miodraga Petrovića Čkalje, gde se nesreća dogodila, kada je primetio da se nešto tamo događa, zbog čega je zaustavio svoje vozilo. Dodao je i da se seća da je na mestu udesa bio i vozač „mazde“ koji je pitao oca devojke da je odveze do bolnice, ali da je ovaj to odbio.

foto: Foto: Facebook/Marija Šulović

Na glavnom pretresu u četvrtak su svedočili i veštaci medicinske i saobraćajne struke. Veštak Instituta za sudsku medicinu iz Beograda Zoran Mihailović potvrdio je pred sudskim većem da je Marija u udesu zadobila izuzetno teške i životno ugrožavajuće povrede.

- Tokom lečenja došlo je do umerenog poboljšanja jer je došla svesti, ali njeno opšte stanje bilo je takvo da su komplikacije uvek bile moguće i dovele su do smrti. Komplikacije su počele još tokom lečenja u Nišu i slabile su organizam koji se već borio sa teškim povredama - rekao je Mihailović.

Na pitanje advokatice okrivljenog da li je plućna embolija koja je uzrok Marijine smrti komplikacija povreda ili lečenja, Mihailović je rekao da je uzrok povreda koje je zadobila i nema veze sa lečenjem. – Plućna embolija je komplikacija povreda koje je dobila. Bila je bez svesti, priključena na aprat za veštačko disanje. Posle je došla svesti, ali sa povredama zbog kojih je bila vezana za bolničku postelju. Sve vreme je bila pod terapijom protiv tromboze, ali je i pored toga došlo do plućne embolije do koje dolazi u prvih nekoliko nedelja lečenja, ali nije neobično i da nastane kasnije.Posledica je dugotrajnog ležanja usled povređivanja. To je poslednja u nizu komplikacija koja je došla usled povređivanja - izjavio je Mihailović.

Stručni saradnik advokatice okrivljenog Milan Vujanić izneo je tokom svedočenja veštaka saobraćajne struke Dejana Bogićevića niz primedbi na njegovo veštačenje, a između ostalog je kazao da veštak nije utvrdio, niti jasno objasnio kojom stranom tela je pešak bio okrenut čeonoj strani automobila u momentu udesa.

- Po tragovima „mazde“ mesto udesa nije bilo moguće na drugom mestu, ni dva metra napred ni dva nazad, jer bi to značilo promenu brzine vozila. Da je mesto sudara bilo dva metra pre to bi značilo da se vozilo brže kretalo, a da je bilo dva mestra kasnije značilo bi da se sporije kretalo od onog što je utvrđeno.. Došlo bi i do višeg ili nižeg nabacivanja pešaka na vetrobransko staklo. Pešak bi bio odbačen više ili manje u odnosu na poziciju na koju je odbačen, a to je pozicija pored ručnog sata na kolovozu - objasnio je Bogićević.

On je kazao da su se pešaci, po njegovom mišljenju kretali pravilno kolovozom.

Na narednom ročištu, na predlog advokatice okrivljenog, svedočiće predstavnik Zavoda za sudsku medicinu u Nišu kako bi se izjasnio o nalazu koji se odnosi na veštačenje vrste i mehanizma nastanka Marijinih povreda, a na zahtev suda biće urađeno dopunsko veštačenje radi utrvrđivanja stepena alkoholisanosti okrivljenog.

Naredno ročište zakazano je za 28. maj.

Kurir.rs/Novosti.rs