Slušaj vest

Nakon razvoda, njegovo dete je ostalo da živi sa majkom, ali iza zatvorenih vrata dešavalo se nešto nezamislivo. Psihičko zlostavljanje, fizičko nasilje, seksualna trauma.

U ekskluzivnoj ispovesti za emisiju "Crna hronika" otac progovara o svom najvećem porazu i najtežoj istini. Njegova priča je svedočanstvo o boli, ali i o snazi roditeljske ljubavi.

Pogasila je sigurnosne kamere i sa detetom napustila kuću

- Supruga je samo želela razvod. Pobegla je jedne večeri. Kamere koje posedujemo na našem imanju, pogasila, povadila memorijske kartice da ne bi ostavila nikakav trag, nikakav dokaz. Poslala mi je poruku, gde piše da ja ne tražim niti nju niti dete, da se ne raspitujem o njoj. Kada sam došao kući, sva vrata su bila otvorena, nije bilo ni nje ni deteta. Stigao mi je poziv od policijske stanice Čičevac, gde je moja žena prijavila takođe nasilje nad porodicom, takođe tast i tašta, gde u prijavi se navodi da sam ja njima pretio, da sam pokušao njima nešto loše da uradim - ispričao je otac žrtve i dodao:

Otac žrtve Foto: Kurir Televizija

- Ja sam u suštini miran čovek, znači niti bih im naneo nikakvo zlo, niti bilo šta. Došli su policijski službenici i priveli su me. Odnela je našeg maloletnog sina zajedno sa njom. Dete nije želelo da ide sa njom. Detetu je bilo pogubljeno zadnje tri godine. Moji prijatelji i ja smo joj u više navrata pokušavali da stavimo do znanja da dete treba da vodimo kod psihologa ili kod psihijatra. Dete se povlačilo u sebe, nije želelo da priča, njegovi odgovori su bili kratki, veoma jednostavni. Dete je bilo non-stop zamišljeno. To je primetio i učitelj od prvog do četvrtog razreda, pošto je dete tada bilo u problemu.

"Dete je proživelo seksualno zlostavljanje i maltretiranje"

- Dete nije smelo neke stvari da kaže meni kao ocu, jer se plašilo pretnji. Naime, njegova majka i njeni partneri su mu pretili. Ja sam to saznao tek mesec dana posle odlaska moje supruge. Trećeg dana sam potpisao sporazumni razvod za koji se ona žurila, gde je dete tražila da pripadne njoj. Prvi put sam saznao o njenoj prevari pre jedno šest godina gde sam joj oprostio, bez jedne reči sam je vratio svojoj kući. Ona je se tada psihički veoma loše osećala, čupala je kosu, udarala glavu, vodio sam je kod psihijatra, privatno. Ona je koristila svaki mogući trenutak mog odsustva da bi pravila žurke kod mene kući - kaže otac žrtve i dodaje:

- Dete je povlačila sa sobom u neke svoje seksualne odnose. Ja sam za to kasnije saznao od njenih prijatelja, koji su jedan po jedan dolazili kod mene i prepričavali, kada su videli da više ona ne želi da se vrati. Nisu mi rekli ranije, jer nisu hteli do tada da naruše našu porodicu. Stigao sam do nekih snimaka gde se jasno vidi kako dete seksualno zlostavljaju, maltretiraju, muče, uriniraju po njemu. Znači, ne samo jedan, nego više snimaka je u pitanju. Kada je dete jednom došlo kod mene, ja sam dete pitao, sine, da li se ti sećaš nečega? Kaže, da tata, ali ja tebi to ne mogu da kažem. Ja sam dete odveo u Centar za socijalni rad Čićevac, gde radnici nisu hteli da saslušaju dete. Dete su skoro tek saslušali jedva sam se izborio da dete prvo odvedem kod dečijeg psihologa, gde je dete otvorilo svoju dušu. Ona je željno napisala lekarski izveštaj, u kome se jasno vidi da je dete preživelo vid seksualnog nasilja i zlostavljanja. Takođe, dete je kod mene došlo u veoma lošem stanju. I psihičkom i fizičkom. Dete je bilo zapušteno. Tu je umešano više lica, ne samo jedno. Preko deset lica koje je moja supruga uvodila jednog po jednog da bi sebe obezbedila.

Otac žrtve Foto: Kurir Televizija

Psihijatar je ustanovio da dete ima traume

- On je tog dan došao kod mene, veoma je bio utučen, nije mu bilo do priče, sedeo je na stolici zamišljen, plakao je, nije hteo da priča o ničemu, ništa ga nije zanimalo, gledao je u jednu tačku. Odjednom mi je rekao "tata, pa ja tebi moram da kažem", i onda je otvorio svoju dušu, rekao mi je, za više slučajeva, da je njega njegova majka nagovarala prvo da laže u Centru za socijalni rad, da laže u policiji, terala ga da radi neke grozne stvari sa nekim čikama, sa nekim tetama, da dira neke muške polne organe, da radi nešto mami, to je ona terala njega sama i sa svojim partnerima - kaže otac deteta i dodaje:

- Ja kada sam to čuo, hitno sam odveo dete prvo kod psihologa, jer je najlepši put doći do dečijeg psihologa. Kasnije sam ga odveo kod dečijeg psihijatra koji je ustanovio da dete ima pravilike probleme i traume, da se dete psihički ne oseća dobro. Jer je to gutao sve o sebi. Dete je sada kod mene, nije želelo kod nje, jer je ona njemu u više navrata pretila da će da ga ubije, da će da ga povredi. Zabrinut sam za bezbednost svog deteta, zato što ljudi pokušavaju da, nažalost, nanesu zlo detetu, jer dete je počelo da priča o stvarnim događajima. Dete želi da to iznesu u javnost, da se odbrani, naravno, od svega toga. Dete želi neki mir, stabilnost, da ima normalno detinjstvo, da uživa i da uči svoju školu.

"PARTNERI BIVŠE SUPRUGE SU SEKSUALNO ZLOSTAVLJALI NAŠE DETE!" Ispovest oca žrtve: Postoje snimci, mom sinu su ustanovljene traume, pretila je da će ga ubiti! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DNEVNA CRNA HRONIKA 12.09.2025 Izvor: Kurir TV