REDAKCIJA KURIRA: Zašto ne volimo starlete

Zašto tako burno reagujemo na učešće starleta u javnom životu?

Budimo iskreni, zato što im zavidimo!

Lako je već sada, na početku ovog teksta, gadljivo se namrštiti i odmahnuti glavom, ali hajde da zavirimo u svoja srca i vidimo šta se tamo krije iza ljubavi za bližnje i straha od budućnosti.

No, prvo da se dogovorimo o značenju samog izraza. Starleta, odnosno zvezdica, izvorno je bila lepa devojka koja se pojavljivala na filmskim festivalima u Italiji i Francuskoj u želji da je filmadžije primete i daju joj ulogu. Uspeh im je bio polovičan - bivale su primećene, i mnogo više od toga, ali je sa ulogama išlo mnogo teže. Umesto festivala, naše starlete su za privlačenje pažnje odabrale tabloide, u kojima je neko zaključio da „narod voli“ da vidi napumpane ženske sise i usne. Opravdano se sumnja na jednog urednika koji je svoje vlažne snove proizveo u snove cele nacije, ali neka ga... Elem, naše su starlete počele da se pojavljuju u tabloidima, ali su bile bolje sreće od svojih drugarica koje su im pozajmile ime. Njihov je uspeh bio totalan!

One za svoje aktivnosti u krevetu nisu dobijale parfeme i neiskrena obećanja da će u novom filmu o Džejmsu Bondu biti „devojka na plaži“. O, ne! Naše starlete su odmah ujutru, pravo iz pogužvanih čaršava, odlazile na svoja nova radna mesta u ministarstva, da u kabinetu naprave selfi i nikad se više tamo ne pojave, ili na televizije sa nacionalnom frekvencijom da izveštavaju o „fešn iventima“. Samo one kurate sreće morale su prvo u rijaliti da odgule sezonu ili dve... pa tek onda u diplomatiju i na ekrane. Zar to nije vredno zavisti? Dobro... jeste da ponekad moraju čamcem preko Drine na grupnjak, ili u Ritopek... Ali novinari ih nikad neće pitati o tome, tek policija, i to ponekad.

Naivno je, međutim, verovati da je posao starlete jednostavan. Tras ona stvar, tras pare!

Ne! Iza svake starlete prvo stoje silikoni u dupetu, pa odmah zattim promišljeni, odnosno jasno ciljani marketing. Kad se starleta slika ispred hotela „Burdž el Arab“ u Dubaiju, ona to ne radi zbog onih koji će prvo pitati kako je zaradila pare za put, nego se obraća delu - ne malom! - naše javnosti koji se zariče da će i on jednom tako, samo da dobije u kladionici, makar morao da menja pol! Ili kad bahato parkira auto na pešačkom prelazu, pa još posle objašnjava da „nikog nije ubila“, starleta nema nameru da bilo kome diže pritisak (osim sugrađankama i sugrađanima iz svoje male varoši koji je znaju bez silikona).

Ne, ona šalje poruku potencijalnim klijentima da je prava roba za njih, jer ni ona zakone ove zemlje ne jebe ni za suvu šljivu! Ali pošto svaka starleta prvo nauči da drži jaja u najmanje dve korpe, ona će dodati i patriotsku poruku o nepravednoj kazni za Ratka Mladića. Svi pričaju. Što ne bi i ona? Računa da svakako ne može da škodi! Kažu da bubašvabe mogu da prežive i atomski rat.Možda je tako, a možda i nije, ali ako Srbija propadne, starlete će sigurno ostati da pronose časno srpsko ime!

I pazite sad: pitanje je dana kada će neka od njih u javnost istupiti sa opozicionim političkim parolama! Takozvani nezavisni mediji oprostiće joj i poslednji kubik silikona i pretvoriće je u svoju novu zvezdu, u sagovornika za sve teme - od uređenja grada do zelene struje. Biće tako najkasnije do septembra, opklade se primaju u redakciji.