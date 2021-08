FAMOZNO SVETISLAV BASARA: @NJSPORFIRIJE

Živo me interesuje kojoj li je to majci svetosavske invencije - a legion im je ime - palo na pamet da patrijarha Porfirija nagovori da se digitalizuje i otvori nalog na Instagramu. Što je promptno i učinjeno, a patrijarh je do trenutka slanja ovog teksta u štampu već bio sakupio 8.300 „pratilaca“, and counting. Šta je sledeće? Fejsbuk? Nalog na Tviteru? Tiktok? Linkedin?

Kao zakleti protivnik digitalizacije hrišćanstva, toplo savetujem patrijarhu da momentalno ugasi Instagram nalog. Moja neznatnost, inače, nije „tradicionalni vernik“, što je generičko ime za zatucane dilbere i još zatucanije maramare koji ne izbijaju iz crkve, ali strogo vode računa da im mačka ne pređe put ili da - sakloni Bože - uključe mašinu za veš na Petku pred Preobraženje.

O, ne. Naprotiv. Držim da SPC vapi za modernizacijom - i nastaviće da vapi, jer je stvar beznadežna - ali digitalizacija, instagramizacija i tviterizacija nemaju nikakve veze s modernizacijom, one su sunovrat pisma i pismenosti, elektronska forma idolatrije, „zagađenje svetlosti“ i još štošta.

Takav je WWW. Kao što mu i ime kaže, čim se nakačiš na njega, hteo - ne hteo, nađeš se „umrežen“ s pornografskim i satanističkim sajtovima. Kako ta veza funkcioniše ostaće Tajna bezakonja. Niko, međutim, neće poreći - isuviše je očigledno - da je svetska konfuzija i pometnja naprosto dobila krila nakon uspona naprednih tehnologija, za koje je „napredni pokret“ - čijim smo čarima u tupoumnosti vaktile takođe podlegli - bio majka Mara.

Tupoumno je obrazloženje da će se patrijarh preko Instagrama „približiti mladima“. Pre će biti da su majke svetosavske invencije podlegle zloduhu populizma pa gledaju kako da na sve načine - uključujući i digitalne - Porfirija inaugurišu u „patrijarha svih Srba“, kao što Vulin - uspešnije od pridvornih patrijaršijskih parazita - Vučića proglašava predsednikom svih Srba.

Mnogo je nevolja u Srbiji nastalo (i još će mnoge nastati) iz terminološke zbrke udružene s mišljenjem guzicom. Predsednik Republike - bilo koji i bilo koje republike - nije predsednik samo onih koji su za njega glasali, niti predsednik svakog građanina ponaosob, nego predsednik republike, apstraktne, ali kad se stvari postave na mesto, zapanjujuće funkcionalne političke zajednice.

To što je naša politička zajednica loše funkcionalna posledica je personalizacije, tj. nasilnog spuštanja apstrakcije u imanenciju. Narodski rečeno - mešaju se žabe i babe. Sve napred rečeno još više važi za patrijarha. On suštinski nije ni patrijarh Srba u Srbiji, kamoli Srba iz srpskog sveta - nego patrijarh SPC, tzv. pomesne crkve koja ne obuhvata samo teritoriju (koja joj je tesna) i sadašnje vreme nego se na putu ka večnost proteže i u prošlost i budućnost. Još jedna stvar: svaki monah, naročito patrijarh, treba da sija duhom, ne pikselima i megabajtima.