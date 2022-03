CINKAROŠ VODORAVNO, OSAM SLOVA: Zašto se Sloba Georgiev naljutio na Kurir i EU

Kad je onomad Nin na naslovnu stranu stavio puškomitraljez uperen u Aleksandra Vučića, prvi je na Tviteru to nazvao "prizivanjem atentata" - ko? Sloba Georgiev. Nije njemu bilo do sigurnosti predsednika Srbije, prosto je podmetnuo nogu kolegama iz Nina.

Denuncirao ih je vlastima. Ocinkario... Ovaj "uticajni" tviteraš prekjuče je na portalu nedeljnika Vreme prijavio 27 ambasadora država EU i šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuelea Žiofrea.

Da neiskreno podržavaju Ukrajinu, tužio ih je šefovima njihovih vlada, ili Briselu... nije baš jasno kome, tekst je prilično smušeno napisan. Kome god, Georgiev se nada da će doći do Vašingtona, i da će drugovi tamo negde zapisati da se setio... Šta je to uznemirilo Georgieva? Pretpostavljamo, to što je naša redakcija ekskluzivno objavila zajednički autorski tekst šefa Delegacije EU u Srbiji i svih ambasadora EU, naslovljen "Ujedinjeni protiv ruske agresije na Ukrajinu".

Kad je u Kuriru to pročitao i kad je shvatio kako se kod diplomata EU u Srbiji kotiramo mi, a kako njegova medijska kuća, Georgiev se mašio olovke i ceduljice da uradi ono što najbolje zna - da dojavi tamo gde treba da su ambasadori tekst dali jednom "tabloidu"! Rugala se sova senici da joj je velika glava! Njuzmaks, matična redakcija Slobe Georgieva, u SAD je sve samo ne ozbiljna medijska kuća.

Tokom pandemije korone, na primer, poslali su elektronskom poštom svojim pretplatnicima poruku da "najgore što mogu da urade jeste da prime vakcinu kad postane dostupna" jer su "vakcine prevara američkog naroda"! A kakva je njihova redakcija u Beogradu?

Ono što mačka omaci, miševe lovi! U skladu sa jedinim zadatkom koji joj je određen - da plasiranjem poluistina i tendencioznim tumačenjem činjenica (što je definicija tabloidnog novinarstva!) slabi Vladu Srbije - američka centrala zaposlila je Georgieva i dva voditelja da u Beogradu glume "nezavisni medij".

O njihovim dometima svedoče sledeći podaci: na Jutjubu imaju 47.000 pratilaca, a Ruža Rupić - 250.000! Ako ne znate ko je Ruža, to više govori o popularnosti Georgieva nego o vama! Ali možda im činimo nepravdu što ih poredimo sa devetnaestogodišnjom folk pevačicom. Da vidimo kako ova "medijska kuća" stoji u svetu politike.

Dakle, na Tviteru, Njuzmaks Adrija, "informativni televizijski kanal", ima 22.800 pratilaca. A neki tamo "Bora Konj", sam - 92.300! A da nisu mali, ali uticajni? Ako se računa što Dragan Đilas utiče na voditeljku Jelenu Obućinu, s kojom se druži u kafani, onda jesu! Inače su privid, magla, dim... Da, taj dim!

Nego, da se vratimo na cinkaroša od osam slova. Diplomate u Beogradu dobro znaju ko je ko i šta je šta u srpskim medijima i Georgiev, pišući svoj komentar, nije ispao preterano pametan. Dešava se, i ne bi bilo ništa strašno da nije pokazao i koliko je jadan.

Naime, shvatajući (koliko on to može) da su mu argumenti protiv ambasadora i "tabloidnog Kurira" tanki, on je u svoju dojavu ubacio i da Kurir ne misli da je bombardovanje Srbije 1999. bilo zasluženo! Razuman čovek posle ovog ostaje bez reči. Samo napravi gadljivu grimasu. Kao kad nešto smrdi...