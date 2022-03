ALEKSANDRA JERKOV: Srećan Dan žena

Želim da se sve žene osećaju bezbedno u svom domu. Želim da one koje se ne osećaju tako, koje se plaše i koje trpe nasilje, imaju kome da se obrate i da dobiju pomoć kada je zatraže. Želim da nijednu ženu poslodavac više ne pita da li planira decu i da njen odgovor nikad više ne bude razlog da ne bude zaposlena. Želim da nijedna žena ne dobije otkaz kada se posle porodiljskog vrati na posao. Želim da nijednu ženu ne osuđuju zato što ne može, ne želi ili nema decu.

Želim da nijednoj ženi ne uskrate pravo na nasledstvo zato što ima braću i očekuje se da se zbog njih odrekne onoga što joj pripada. Želim da nijedna žena nema manju platu od svog kolege za isti posao. Želim da nijednoj ženi ne bude teže da napreduje na poslu jer se podrazumeva da će ona ostajati kod kuće kada su deca bolesna i da će joj biti komplikovanije da duže i više radi jer mora da brine o kući i deci. Želim da nijednu ženu ne pitaju šta je nosila i da li je sigurna da nije izazivala kada bude napadnuta ili silovana.

Želim da nijednoj ženi ne bude odbijen kredit zato što nema imovine na svoje ime jer se sva zajednička imovina vodi na muža. Želim da nijedna žena ne doživi da se svaki njen uspeh ili napredak objašnjava besprizornim seksualnim aluzijama. Želim da niko više ne osuđuje žene na osnovu oblačenja, ljubavnog života, porodične situacije, pretpostavljenih moralnih karakteristika, izgleda i sličnih kriterijuma prema kojima niko nikada ne bi procenjivao nijednog muškarca.

Želim da nijedna žena ne živi u siromaštvu nakon razvoda zato što muževi odbijaju da plaćaju alimentaciju. Želim da nijednu ženu više ne osuđuju zato što je ostala u vezi u kojoj je trpela nasilje zato što nije imala gde da ode. Želim da nijedna žena ne ostavi posao zato što u zabavištu nema mesta za dete i neko to mora da učini, a podrazumeva se da će to biti ona.

Želim da nijednu ženu ne pitaju šta je čekala do momenta kada prijavi nasilje. Želim da nijednoj ženi ne kažu da je sama birala i da je morala znati kakav je nasilnik s kojim je u vezi. Želim da se nijedna žena više ne plaši dok hoda sama mračnom ulicom i čuje korake iza sebe.

Želim da nijedna devojčica više ne misli da je normalno da je dečaci dodiruju na način koji joj ne odgovara. Želim da nijednoj devojčici ne kažu da ne može da se bavi nekim sportom jer je to za dečake, ili da nauka nije za devojčice. Želim da nijedna žena ne bude izostavljena sa nekog sastanka ili važnog poslovnog događaja zato što je on samo za muškarce ili zato što neko pretpostavlja da ona nema za to vremena od kuće i dece.

Želim da nijedna žena ne zapostavi svoje zdravlje jer su joj svi i sve preči od nje same. Želim da se nijedna žena ne oseća manje vrednom, manje sposobnom ili manje zaslužnom od svojih muških kolega. Želim da nijedna žena ne bude ponižena, uvređena ili omalovažena na svom radnom mestu, u svojoj porodici, u svom okruženju ili u javnosti zato što je žena. Želim da nijedna žena ne oseća strah, obavezu ili sramotu zbog toga što je nešto uradila, ili nešto nije, a od nje se, kao od žene, očekuje nešto potpuno drugo.

Želim nam da budemo slobodne. Samo to.