FAMOZNO SVETISLAV BASARA: HIBRIDNI RATNICI

Kad ste poslednji put čuli reč „globalizacija“? Kladim se da odavno niste. Ta reč bauk je povučena iz opticaja. A bila je tako draga divnim stvorenjima iz NSPM i ostalih turbopatriotskih portala i odštampotina. Legala im je ko budalama šamar, dolazila im ko kec na deset. Sve što se nije uklapalo u „sve što je srpsko“ podvodilo se pod globalizaciju i onda se udarnički borilo protiv apstraktnog (i besmislenog) pojma izvedenog iz latinske reči „globus“, što znači - lopta.

Ali ako ne čujete reč globalizacija, kud god se okrenete čućete ili pročitati novu reč bauk - „hibridni rat“. Treba li uopšte napomenuti da se Srbija - koja je, saglasno napred pomenutim glasilima, najviše mnogopostradala od globalizacije - prva našla na udaru „hibridnog rata“. Ali ne bojte se, spasa nam nema, ali nećemo propasti. NSPM & Co će i hibridnom ratu smrsiti konce, istog trenutka kad taj termin završi u ropotarnici istorije i bude zamenjen nekim drugim.

„Hibrid“, reč iz koje je izveden pridev „hibridni“, u prevodu znači „mešanac“. To već ima više smisla nego „globalizacija“. Hibridni rat doista ima sličnosti s hibridnim kukuruzom, što će reći daje mnogo veći prinos, ali uglavnom služi za ishranu svinja i proizvodnju kaše u koju dodaju razne arome, pa vam to posle uvaljuju kao „100% prirodni sok od ananasa“ i sl. Može da posluži i kao sirovina za bio-dizel, ali u tu svrhu može poslužiti i zejtin.

Koliko god opasno zvučao, hibridni rat nije ništa novo, pogotovo ništa što već nije viđeno. Šta su drugo bile višemesečne srednjovekovne opsade gradova nego radikalne ekonomske sankcije i da li mislite da je špijuniranje neprijatelja, podmićivanje visokih karadušmanskih funkcionera i širenje dezinformacija čekalo 20. vek da bi izašli na bojište.

Stalno se zaboravljaju večne banalne istine - koje je Gete zvao „bednim“ - poput, recimo, „nema ničeg novog pod Suncem“, „u laži su kratke noge“ i „ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“. Terminološke sklepotine, kao npr. „globalizacija“,“ hibridni rat“, „ograničeni konflikt“, „humano preseljenje“, samo su dirljivi pokušaji da se umesto šija kaže vrat.

Ipak ima jedna velika razlika između starovremenskih hibridnih ratova i hibridnih ratova 21. veka. Hibridni rat se u stara (šatro) dobra vremena vodio u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti. Bilo je tu čak i romantike. Setite se kako je Mata Hari zavodila visoke karadušmanske dužnosnike i oficire i kako su po mračnim budžacima emisari izdajnicima doturali kese zlatnika.

Sada je to sve na izvol’te. I - što je još gore - dovedeno do ivice pornografije. Nemojte se ibretiti, nema to nikakve veze sa seksom. U širem smislu, pornografija se odnosi na svako pokazivanje bilo čega, bez ikakvog stida.

A upravo tako za račun Rusije rade ovdašnji (loše plaćeni) hibridni ratnici. Radi rodne ravnopravnosti dodajem i ratnice. Ako bi od ovdašnje ruske porno-propagande trebalo napraviti porno-film, prva (i jedina) scena bi izgledala ovako. Hibridni ratnik/ca se natrći pred kameru, skine gaće i umilnim glasom kaže: „Dragi, uzmi me otpozadi, rasturi me“.