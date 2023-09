FAMOZNO SVETISLAV BASARA: SUPERHIK PROTIV MTS

Nakon afere Robokap protiv SBB - u kojoj sam u više nastavaka opisao svoju višemesečnu borbu za raskid (davno isteklog) ugovora sa SBB, sledi epizoda Superhik protiv MTS, u kojoj ću opisati peripetije i zavlačenja oko povrata novca koji sam greškom uplatio na MTS račun.

Mlađi sigurno ne pamte, stariji će se s nostalgijom setiti proročanskog noar stripa „Alan Ford“, u kome je, u svojstvu sprdača sa strip dobričinama tipa Supermena i Spajdermena, nastupao Superhik, bekrija natprirodne snage koji je, za razliku od Robina Huda i pomenutih junaka, otimao od sirotinje i davao bogatašima.

Moju neznatnost sam nazvao srpski Superhik davnih godina, nakon što sam u Famoznom lanuo nešto što je u Euromahali protumačeno kao otimanje od (tadašnje) opozicione sirotinje i davanje (tadašnjem) „vlasnom“ bogatašu, u datom slučaju JexS-u Tadiću. Ne sećam se detalja. Bilo je to pre petnaest, možda i više godina. Zaborav je izbrisao sve osim nadimka Superhik.

Može biti da sam ja zaista Superhik i da otimam od sirotinje, ali to nipošto ne znači da sam spreman da otimam od sebe i da uplaćujem na račune bogataša, a upravo mi se to dogodilo pre, da kažemo, mesec i po dana, kada sam greškom uplatio MTS-u 10.000 RSD.

A evo i kako, što reko Blic. Aktivirao sam e-banking u nameri da jednom „fizičkom licu“ uplatim 10.000 RSD, što sam i učinio, ali me je fizičko lice istog dana nazvalo i upitalo: „Pesniče, znaš li svoj dug, zašto mi nisi poslao pare?“

Da bih „fizičkom licu“ dokazao da sam pare poslao, vratio sam se na e-banking, u e-bankingovoj arhivi našao uplatnicu, snimio je telefonom i prosledio je „fizičkom licu“, koje mi je promptno odgovorilo da na uplatnici, fakat, pišu njegovo ime i adresa, ali da je broj žiro računa pogrešan.

Vaistinu, umesto broja 205, kojim počinje žiro račun fizičkog lica, broj računa na koji sam uplatio pare počinjao je brojem 170. Pojma nisam imao čiji je to račun. Fizičkom licu sam ponovo uplatio pesnički dug na ispravan broj i stvar počeo da prepuštam zaboravu. Shit happens, što reko Uncle Keith.

Kad, ne lezi vraže. Posle nekoliko dana dobih MTS račun, koji je - pogađate - počinjao brojem 170. Stvar je počela da biva jasnija. Moja neznatnost, usled oćoravelosti, presitne brojeve žiro računa prepisuje krupnijim brojkama u priručnu sveščicu, a često ne upiše ime jer ga je već upisala na uplatnicu. Tako sam umesto broja računa fizičkog lica upisao žiro račun MTS.

Sam sam pogrešio, sam snosim posledice, jasno ko dan. Ali da li sam samo ja pogrešio? Jer pazite: ako bi neki Spajdermen rešio da mi refundira štetu, oteo 10.000 RSD od nekog bogataša i na uplatnici upisao moje ime, adresu i sumu, ali tuđi žiro račun, uplata nikad ne bi stigla do mene.

Jer kad neko tako uradi, kad se svi podaci ne poklope, e-banking tiltuje i izbaci poruku „pogrešan broj žiro računa“ (ili pogrešno nešto drugo). Sledi pitanje za Ministarstvo finansija, SDK (ili kako se to već zove) i NLB Komercijalnu banku: zašto to pravilo ne važi u slučaju MTS (možda i još nekih firmi). Prekardaših, pa ćemo to pitanje pokušati da rasvetlimo u sutrašnjem broju.