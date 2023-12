BEZ RUKAVICA: Seks-skandal Đilasovog pulena

Kratki snimak seksa narodnog poslanika Đorđa Miketića Đilasova lista „Srbija bez nasilja“ pokušava da svima nama, iako nismo ni j***li ni kokain mirisali, nametne kao sudbinsku temu. Neće moći!

Za one koji taj video-uradak još nisu videli, ili ga neće ni gledati, da ukratko ispričamo, uz upozorenje da sadržaj nije za mlađe od 18 godina. Miketić je go golcat, partnerka tek ogrnuta nečim da joj ne bude hladno, a za treću osobu, koja snima i čiji samo glas čujemo, ne znamo šta ima na sebi, ali je pouzdano da drži kameru. Scena je trosed u dnevnoj sobi urbano nameštenog stana: lepa stojeća lampa, police, stočić... i na stočiću tacna s kokainom i sa cevčicama za ušmrkavanje. Dijalog je, kao što biva u takvim prilikama, oskudan, najdužu repliku ima ženska osoba, koja Miketiću ironično kaže da će sve to on da plati od poslaničke plate. Jer kokain i tarifa za prostitutku prilično lepog izgleda i mlade životne dobi, plus iznajmljivanje stana - prilično su skupi, pa ona pravi aluzije na poslanikova primanja sa strane...

Kako počinje, tako se i završava - bez odjavne špice. Reč je o video-klipu kakvi se masovno snimaju u svakoj drugoj našoj kući, i kakvi svakodnevno (da, svakodnevno!) isplivavaju u javnost, obično izazivajući duševni bol i suze jedne od snimljenih strana. Pošto ih na internet ili drugarima preko Vajbera šalje druga strana. Kad imamo i snimatelja u sobi, onda se broj kombinacija mogućih pošiljalaca udvostručava. Nego, da se mi vratimo meritumu stvari...

Kao što ima pravo da bira i da bude biran (pa je izabran u Narodnu skupštinu), Đorđe Miketić ima i pravo da j**e i da bude j***n, ako voli. Ali iz filma na koji se ljute i on i Đilas sa društvom mi smo saznali da je Đorđe Miketić platio prostitutku i da je konzumirao kokain. Na stranu zakon, ali ovo prvo je podržavanje trgovine ljudima, a drugo je učestvovanje u prometu narkotika, plus svedoči o periodima smanjene uračunljivosti nekoga ko obavlja visoku dužnost u državi - kreira zakone.

Milion ljudi u Srbiji svakog trenutka čini to isto, reći će neko, preterujući u broju. Ali neka ih i bude toliko, za političare važe drugačija merila. Njima se to, prosto rečeno, ne dozvoljava. Paradoksalno, za to su velikim delom zaslužni Đilas i njegovi, koji insistiraju na tesnim vezama sa EU. Otud i nulta tolerancija za prostituciju i narkomaniju u zvaničnim krugovima. Isti je odnos i prema mnogo blažim stvarima.

Setimo se lepe finske premijerke Sane Marin, koja je posle žurke na kojoj je relativno razuzdano plesala izgubila izbore!

A pre četiri godine vlada Austrijanca Sebastijana Kurca je pala zbog jednog tajno načinjenog video-snimka u kojem je njegov koalicioni partner pregovarao o primanju mita!

Možda nekome izgleda licemerno, ali pravila su u tom svetu takva!

Za držanje „manje količine opojne droge“ zaprećena je novčana kazna ili zatvor do tri godine, i Miketić na sudu, ako do toga dođe, može da se brani kako hoće - da je šmrkao šećer ili da prah nije bio njegov... Pred javnošću opravdanje nema. Jbg, pravila su, rekosmo, takva!

Isto važi i za prostituciju. Nevladine organizacije koje su se ovih dana digle u odbranu „prava na privatnost“ redovno dobijaju grantove iz inostranstva na konto suzbijanja prostitucije, pa bi bilo zanimljivo da nam objasne kojom mentalnom gimnastikom mire ta dva svoja stava...

Miketić ima pravo da se ljuti na sebe, na ortaka koji je možda pustio snimak u javnost, na ceo svet, ali, brate, ako tražiš evropska pravila u politici, poštuj ih... Kratko saopštenje i ćao... Vrati se držanju kafane, ili pisanju. Šta god voliš.

Umesto toga, i on i oni s kojima je na listi fabrikuju još jednu aferu koja deli Srbiju i udara u njene temelje: za puštanje snimka u javnost optužuje se BIA!

Kad se prošle nedelje desio onaj užasan slučaj u Surdulici, kad je javnost saznala za snimak oralnog seksa dva dečaka i devojčice iz šestog razreda, niko - s razlogom - nije pomislio da su ga objavile tajne službe. Ovde imamo odrasle osobe sklone, između ostalog, i egzibicionizmu (zašto bi se, inače, snimali?), a kao agenti im kradu film? Oni ga sami nikom nisu pokazali? Ma važi!

Uostalom, ne postoji dobar način da se sazna za nepodopštine viđene u Miketićevom filmu.

Možda i drugi - sigurno i neki drugi! - rade to isto, ali njega su uhvatili.

Zato treba da plati povlačenjem iz političkog života... A ostali, kada i ako dođu na red.

I tačka!