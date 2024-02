FAMOZNO SVETISLAV BASARA: IZDAJA CRVENOG OKTOBRA

Slobodana Antonića, četvrtog po važnosti srpskog Slobodana, rangiram povisoko iznad nacionalističkih usual suspectsa i naklapala, ponajpre zato što je u toj sorti vrlo redak zver, lično čestit čovek, koji je imao peh da mu marksistički data overflow sprži matičnu ploču u nežnim godinama pa mu sad na displeju - i to sve češće - pojavljuju one poruke error 404, ponekada čak i Blue Screen of Death. Na sreću matične ploče, ne Antonića.

Najnoviji Antonićev error 404 kaže da sam, kao „član rezervne komisije za odbranu Filipa Davida od Antonića, ovog časnog marksistu i nacionalistu nabedio da je radio za Miru Marković“. Kaže Slobo da sam donedavno imao bar smisla za humor, pa sam tako jednom našem ugledniku ugradio prislušni uređaj u penis koji i danas radi.

Uveravam Antonića da nisam izgubio smisao za humor i da bih lako mogao da mu bioinženjeringom ugradim smehotresni čip koji bi mu omogućio da spozna kolika je budalesina kad se oserava po Filipu Davidu.

Avaj, ideja mi nije bila ni humor, ni bioinženjerenig, već čista faktografija koja kaže da je drug Antonić Slobodan bio jedan od autora analize ideološke orijentacije časopisa Vidici - čiju slavu sam, uključujući i Antonićevu, proneo u svim zemljama u kojima je „Fama“ prevedenog - a koju je formirala Mira Marković s. r. Činjenicu da je Mira Marković idejni rukovoditelj analize davnih godina je sudski uglavio i Zoran Piroćanac.

Imena i prezimena ostalih ideoloških analitičara, većinom uglednih osoba, dostupna su javnosti, ali odavno nisu od značaja. E sad, niti sam ikada to rekao, niti znam - da je lično osnivačica ideološke komisije Markovićeva odabrala Antonića; možda je bio podizvođač, možda čak zanosač muda, ali dečko, bio si član Markovićkine komisije, nemoj sad da kenjaš. Partija ne prašta izdaju.

Antonić će sad sigurno sesti na bulju kad pročita da ne samo da mu ne zameram ideološka analiziranja nego da žalim za tim vremenima.

Sama činjenica da je jedan tako hermetičan tekst privukao pažnju Mire Marković, da je angažovala partijske analitičare sposobne da to analiziraju, da su to oni odlično prokljuvili, govori da ova čemerna zemlja nije morala krenuti niz obalu. Ali jbg, ključeve su uzeli Ćosić i onaj velikan kome sam ugradio prislušni uređaj u penis, oni su napisali memorandum, doveli Mirinog muža na komandnu poziciju. Ostalo je istorija.

Sve ne mislim da kažem da bi se nova ideološka analiza časopisa Vidici danas podelila sazivu Narodne skupštine svih boja sa zadatkom da tekst pročitaju za dva sata, a učinak bi bio ravan ciklonu B. Nikoga tu ne bi bilo da se probije do suštine proročanstva - a analiza je bila proročanstvo ne ideologija, da stvari pripadaju tamo gde se najmanje očekuje. Osim možda ako bismo reaktivirali Antonića i ugradili mu čip da ne sere po dvorištu.