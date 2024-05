FAMOZNO SVETISLAV BASARA: UKIDANJE KRUGA DVOJKE

Jučerašnja najava da ću u našoj današnjoj kolumni otkriti ko stoji iza Famoznog bila je samo ćeranje komendije, šala, komika. I to za vaše dobro. Mogao bih vam to reći, ali onda bih morao da vas ubijem. Toliko je to strogo pov. Kužite, stari moji.

Naša današnja tema će biti najava - pretnja? - Aleksandra IV Šapića da će ukinuti famozni krug dvojke, koja je - predvidivo - izazvala grdno ibretenije žitelja i (naročito) poklonika Kruga dvojke, u Famoznom označenih kao „Krugovi dvojke“.

Kako to Šapić misli - ukinuti? Nije mi baš najjasnije, a nisam se, pravo govoreći, nešto naročito ni udubljivao u meritum stvari, čvrsto uveren da je to samo jedna u nizu Šapićevih ibijevskih urbanističkih dubara, poput ekshumacije i repatrijacije Titovih posmrtnih ostataka, zabrane single vožnje autom u tzv. špicu ili Dana porodice koji su se otegli na mesece.

Pre nego što zađemo u sitnija crevca, imam pitanje za Šapića. Da li ukidanje kruga dvojke - ako do njega uopšte dođe - podrazumeva i ukidanja Picinog parka, jednog od najpitoresknijih toposa pozicioniranog na samoj granici tramvajske linije br. 2. Kud posle s pičkopaćenicima.

Divna stvorenja iz kruga dvojke - i Krugovi dvojke kao mnogo širi, podjednako besmislen pojam - zacelo misle da će (eventualno) ukidanje kruga dvojke biti melem za moju dušu, ali divna stvorenja, kao i obično, pogrešno misle.

Moja neznatnost nema ama baš ništa protiv kruga dvojke. (Krugovi dvojke su druga priča.) Kako bih i mogao imati kad sam 2/3 mog kafanskog života proveo u birtijama razbacanim po krugu dvojke. Za moju neznatnost krug dvojke - i Krugovi dvojke - samo su jedan od topika u višedecenijksim kuhinjskim, filozofsko-psihološkim istraživanjima ovdašnjih mitomanija (svih boja) koje, za razliku od uspešnijih mitomanija, ne prave pitu od govana - što je mitomanijama u opisu posla - nego od pite pravi govna.

Krenimo od pite. Uzet sam po sebi, nezvanični toponim „krug dvojke“ je baš zgodan za prostornu orijentaciju, širi je pojam nego, recimo, „kod konja“, ali dovoljno precizan. Nisam siguran - može se proveriti - ali mislim da je „krug dvojke“ u opticaj prvi pustio Momo Kapor, a da je posle legion supkapora stao u topografiju učitavati čitavo jedno mnoštvo nesuvislih značenja na „dođem ti“ i na „podrazumeva se“.

Sve se to u literaturi, kafanskim naklapanjima i gradskim legendama sasvim dobro držalo - bivalo čak i simpatično - problemi su počeli sa učitavanjam socioloških, kulturoloških i parapolitičkih natruha u prostor/pojam omeđen tramvajskom linijom, pogodan za prostornu orijentaciju, idealan za političku dezorijentaciju.

S vremenom - a na inicijativu Krugova dvojke, koji su zaseban entitet - krug dvojke je izrastao u Gazimestan građanske Srbije, kao što je Peti oktobar - dibidus antikrugodvojkaški događaj - postao građanistički Vidovdan.