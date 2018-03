SKANDAL U IZRAELU: Palestinski predsednik teško izvređao ambasadora SAD

RAMALA - Palestinski predsednik Mahmud Abas nazvao je američkog ambasadora u Izraelu "kučkinim sinom" zbog njegove podrške izraelskim naseljenicima na Zapadnoj obali.

U obraćanju na skupu palestinskog rukovodstva, Abas je optužio američkog ambasadora Dejvida Fridmana da brani izraelske naseljenike jer je rekao da oni naselja grade "na svojoj zemlji", prenosi Rojters.

foto: Reuters

"Taj kučkin sin kaže da oni grade na svojoj zemlji? On je naseljenik, i svi u njegovoj porodici su naseljenici, a on je američki ambasador u Tel Avivu. Šta bi od njega uopšte trebalo da očekujemo?", rekao je Abas ljutitim tonom.

Abasova optužba izazvala je kritike američkog diplomate i izraelskog premijera Benjamina Netanijahua.

"Njegov odgovor je bio da me nazove kučkinim sinom. Da li je to antisemitizam ili politički govor? Nije na meni da sudim, prepustiću to vama", rekao je Fridman na konferenciji u Jerusalimu o borbi protiv globalnog antisemitizma.

Fridman, inače snažan zagovornik izraelskog naseljeničkog pokreta, bio je među prvim vatrenim pobornicima odluke koju je predsednik SAD Donald Tramp objavio 6. decembra o priznavanju Jerusalima za prestonicu Izraela i preseljavanju američke ambasade u Jerusalim.

foto: AP

Reagujući na Abasovu izjavu, Netanijahu je danas rekao da je Trampova odluka o Jerusalimu "očigledno dovela Abasa do tačke da verbalno napada američkog zvaničnika".

Trampova objava o Jerusalimu oduševila je izraelsku vladu, ali je razgnevila Palestince, koji od tada redovno protestuju protiv te odluke.

Izrael Jerusalim smatra svojom večnom i nedeljivom prestonicom, mada za to nema međunarodno priznanje, dok Palestinci isto tako doživljavaju ovaj grad, tvrdeći da istočni Jerusalim mora biti prestonica buduće palestinske države.

Izraelsko-palestinski sukob je u zastoju, dok se širenje izraelskog naseljavanja nastavlja, napominje britanska agencija.

