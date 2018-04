(VIDEO) LEPA PUTINOVA TUŽITELJKA DOLAZI U SRBIJU: Poklonskaja traži selo iz kog su njeni preci otišli u Rusiju

"Kada budem tačno znala kada ću doći obavezno ću vas o tome obavestiti i sa zadovoljstvom ću razgovarati sa predstavnicima medija i sa srpskim zvaničnicima, jer zaista imam jaku želju da posetim Srbiju, kao što sam već rekla, domovinu mojih predaka. Jako želim da vidim Srbiju i da tamo boravim. Srbija je država toliko bliska Rusiji da je nemoguće odvojiti je od nje. Mi moramo zajedno da napredujemo i da zajedno budemo sve snažniji i jači. I tako će i biti!“

Poklonska nije mogla da kaže iz kojeg dela Srbije potiču njeni koreni, ali je istakla da joj je želja da to sazna.

Natalija Poklonskaja foto: wikipedia

"Znam da su moji preci otišli iz Srbije uoči početka Prvog svetskog rata. Njih je car Nikolaj Drugi prihvatio i oni su prešli u Donbas, tj. Slavjanoserbiju. Tamo su nastavili da žive, ali su oni poreklom iz Srbije. Iz kojeg sela, iz kojeg grada — ne znam, ali pokušaću da to saznam“.

Često govore: "Kosovo je Srbija, Krim je Rusija“. Šta vi mislite o tome?

"Mislim da dvojni standardi, koje danas primenjuju neke zapadne zemlje, jasno odgovaraju na to pitanje. I ne može tako, to nije međunarodno pravo, to je pravo kauboja: ’Hoću — priznajem, neću — ne priznajem. Hoću — tražim dozvolu da bombardujem suverenu državu, neću — ne tražim‘… Neko može, a neko ne može. Ali to vreme je prošlo, to je istorija. To je loša istorija i nju treba zaboraviti. Mislim da od krimskog referenduma počinje nova istorija u međunarodnom pravu“, rekla je Poklonskaja.

Razgovor sa Natalijom Poklonskajom napravljen je tokom održavanja 4. Jaltinskog ekonomskog međunarodnog foruma na istorijskom mestu — u Livadijskom dvorcu, mestu na kojem su Staljin, Čerčil i Ruzvelt, 1945. godine, zapečatili sudbinu posleratne Evrope.

U trenutku kada se u svetu formira novi, policentrični svetski poredak i kada su odnosi Rusije i SAD pali na najniži nivo još od Hladnog rata, pitali smo Poklonsku da li je svetu potrebna "nova Jalta“ i da li bi Livadijski dvorac mogao ponovo da bude mesto sastanka lidera dveju velesila?

"Znate, to je veoma dobra ideja da Tramp i Putin pregovaraju u Livadijskom dvorcu, zato što je Livadijski dvorac rezidencija našeg Svetog Nikolaja Drugog i carice Aleksandre Fjodorovne. I carska porodica je veoma volela to mesto. Ovde su zidovi ispunjeni srećom, ovde je nemoguće ne radovati se. Ovde sve sija od ljubavi i zato je ovo mesto blagosloveno. Smatram da je veoma dobra ideja da predsednik Amerike i naš predsednik, Vladimir Vladimirovič, baš ovde imaju sastanak. Putin bi mu pokazao Krim, da na ulicama nema tenkova i automata, da ovde sve cveta, gradi se, razvija se i da je jedinstveni Livadijski dvorac veoma pogodan za dobre, uspešne pregovore."

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: Profimedia

