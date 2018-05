ABE USLOVIO KIMA: Oslobodite japanske zatvorenike, pa ćemo vam dati ekonomsku pomoć

Abe je rekao da Kim treba da razume da sporazumi sa SAD i Južnom Korejom o boljim odnosima i denuklearizaciji nisu dovoljni za odobravanje japanske pomoći i da oteti Japanci moraju biti oslobođeni.

"Izuzetno je važno za Severnu Koreju da normalizuje odnose s Japanom da bi išla pravim putem kao deo međunarodnog društva, prihvatajući sve njegove zahteve", rekao je Abe.

Abe hints at Japan-N. Korea talks to resolve abduction issue https://t.co/QMjiUkYTER — Tokyo News (@TokyoUpdates) May 11, 2018

Japan tvrdi da je Severna Koreje otela najmanje 17 japanskih građana 70-ih i 80-ih godina da bi obučila svoje špijune o japanskoj kulturi i jeziku.

Posle decenija negiranja, Severna Koreja je 2002. priznala da je otela 13 Japanaca i dozvolila da njih petoro posete Japan, gde su ostali. Japanska vlada i njihove porodice kažu da se Severnoj Koreji ne može verovati.

Abe je rekao da je otvoren za razgovore s Kimom samo ako će to voditi rešavanju pitanja otetih.

"Neću sesti i pričati nizašta. Nema načina da obezbedimo veliku ekonomsku pomoć bez rešavanja pitanja otmica", rekao je Abe.

On je rekao da će međunarodne sankcije Severnoj Koreji ostati sve dok Kim potpuno ne odustane od nuklearnog i raketnog programa. On je rekao da su prethodni pokušaji denuklearizacije Severne Koreje propali zato što je režim brzo bio nagrađivan i dodao da se to ne sme ponoviti.

Japanski premijer je pohvalio Kima za nedavne "dinamične" poteze, poput dve posete Kini, sastanka s predsednikom Južne Koreje i najave samita s američki predsednikom Donaldom Trampom 12. juna u Singapuru.

Kurir.rs/Beta

Foto: Reuters

