PITANJE KOJE MUČI SVET DAN POSLE TRAGEDIJE: Evo zašto je stradalo 79 ljudi u Atini (FOTO, VIDEO)

Više od 280 vatrogasaca i dalje se nalazi u oblasti severoistočno od Atine i u oblasti Rafina, gde gase preostale plamenove.

Još 200 vatrogasaca, uz podršku helikoptera bore se sa požarom zapadno od Atine, blizu Agioi Teodori, sela koje su lokalni zvaničnici evakuisali preventive radi.

Za sada ne postoje zvanični podaci koliko ljudi je nestalo, ali se sumnja da ih ima oko 200.

Jedno od pitanja koje se postavilo je i kako je moguće da je bilo toliko žrtava u prestonici jedne evropske države. Odgovor na to pitanje pokušao je da da reporter Skaj njuza. On tvrdi da je evakuacija ljudi bila organizovana na vreme i da to nije razlog stradanja tolikog broja ljudi.

SRBI U PAKLU NA JUGU GRČKE: Dragan Šakota: OVO JE UŽAS! Željko Joksimović: STRAH I ŠOK! Ana Lazarević: SVI SU U HAOSU!

"Iako je broj žrtava vrlo visok, mnogo je ljudi evakuisano. Evakuacija nije loše sprovedena, nego je požar bio toliko silovit i došao je toliko brzo da ljudi nisu mogli da pobegnu.. Prizori bežanja su takođe vrlo haotični. Plamen je zahvatao i konvoje automobila, tada su ljudi izlazili iz vozila i bežali ka moru. Neki su u tom euspeli, a neki ne. Zbog toga je situacija bila vrlo neizvesna za hiljade ljudi koji su se zaglavili u požaru", objasnio je.

foto: EPA

Njegovu priču potvrdio je i stanovnik predgrađa koje je najviše stradalo Matija, koji je rekao da je, dok je i sam bežao od vatrene stihije, pokušao da pomogne dvema ženama zarobljenim u automobilu koji je zahvatio požar, ali da u tome nije uspeo. "Govorimo o katastrofi biblijskih razmjera u ovom prekrasnom području oko Matija", opisao je on.

MAFIJA PODMETNULA POŽAR U GRČKOJ! VATRA UBILA 79 LJUDI: Potera za monstrumima, među mrtvima ima mnogo dece!

Takođe, Dimitri Piros, šef medicinskih službi EKAV-a, nacionalnog centra za hitnu pomoć, izjavio je za BBC da su ljudi pretrpeli stravične povrede zbog brzine kojom se šumski požar proširio: "Vatra je došla kao iz bacača plamena", rekao je.



Mnogi su, prema izveštajima lokalnih medija, stradali kada su skakali s litica bežeći od vatre.

Dragan Dončevski, zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, objasnio je u Jutarnjem programu TV Prve da je borba sa takvom vatrenom stihijom, kakva je zahvatila predgrađa Atine, toliko teška da se bilo kome ko ne učestvuje u njenom gašenju, ili pak ne svedoči požaru, ne može to ni poimati.



Reč je, kako objašnjava, o velikoj brzini širenja vatre i jačini požara da su i životi vatrogasaca u svakom trenutku u velikom riziku. Dončevski objašnjava da se kod takvih velikih požara najčešće mora pustiti da se vatra proširi kako bi se njen pravac širenja presekao.

Takođe, on objašnjava da su velika opasnost i podzemni požari koji izbijaju, a poseban problem su zapaljeni delovi drveća, šišarki ili pak svega što vatra pobuhvati, koji lete i po nekoliko metara u vazduh u pravcu u kom duva vetar. A u Atini je juče duvao veoma jak vetar. Tako se požar proširio neverovatno velikom brzinom.



I preživeli su u izjavama za medije posvedočili da se sve odigralo za nekoliko minuta i da je za svega sat vremena sve bilo uništeno.

Kurir.rs/ Index.hr

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir