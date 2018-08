ŽENI OŠTETILI INVALIDSKA KOLICA NA AERODROMU: Vratili ih u delovima, pa mislili da ona neće ništa primetiti (FOTO, VIDEO)

Naime, osoblje aerodroma je oštetilo njena invalidska kolica dok su pokušavali da ih ukrcaju na avion.



Lisa (30), studentkinja medicine iz Donkastera koja pati od multipleks artrogripoze zbog čega ne može da hoda, snimila je osoblje sa aerodroma u Barseloni kako se nemarno ophodi prema njenim kolicima. Međutim, ni tada nije slutila koliko su ih oni oštetili.

Po sletanju u Liverpul je primetila da su federi pokidani i uvijeni u peškir. Sve su joj vratili u delovima i mislili su da ona neće ništa primetiti. Kolica su postala praktično neupotrebljiva. Lisa je bila besna.

"Među našim prtljagom nisu samo peškiri i gaće. U pitanju su naši životi", rekla je.

Ona se požalila i da joj niko nije pomogao i izašao u susret, već je sama morala da se snađe prilikom iznošenja kofera i kolica sa aerodroma.

"Kolica su moja žila kucavica, bez njih ne mogu ni do kupatila. Osobe koje su ih unosile nisu razmišljale o tome. Sa pokvarenim kolicima skoro da nisam bila u mogućnosti da radim, mogla sam da izgubim posao zbog toga. Ono što me je najviše razbesnelo jeste to što su mi tražili da uklonim kolica kako znam i umem, a oni su ih pokvarili. Dali su mi obična kolica i to je bilo to", rekla je ona.

