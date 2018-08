AMERIČKE SANKCIJE RUSIJI SU SAMO NA PRVI POGLED EKONOMSKE: Cilj je poniženje Moskve, čiji odgovor VODI SVET U KATASTROFU (VIDEO)

Sprovedene ekonomske mere mogu imati naizgled apstraktan ili sterilan kvalitet: zabranu izvoza elektronike u Rusiju, smanjenje finansijskih tržišta, pad cena akcija. Ali, materijalna posledica je to da američki zvaničnici nameravaju da nanesu fizičku štetu ruskom društvu i ruskom narodu.

To je ekonomski rat na kliznoj skali do vojnog rata, što bi pruski general Karl fon Klauzevic bez sumnje ocenio.

Sve važnijim se čini to da su ove nedelje i američki internet servisi pokrenuli veliku restrikciju antiratnih internet stranica, što ukazuje na to da bi vlasti želele da ućutkaju bilo kakvu kritiku ili svesnost javnosti o njihovom bezobzirom zagovaranju rata.

Štaviše, poslednja runda američkih sankcija – bilo je nekoliko ranijih rundi od neprirodnog ukrajinskog sukoba 2014. godine – zasniva se ni na čemu drugom osim na divljim, smešnim spekulacijama. To samo dodaje ulje na vatru.

Vašington je rekao da su nove predložene sankcije zbog njihove “odlučnosti“ da je ruska država odgovorna za navodni napad hemijskim oružjem na bivšeg dvostrukog agenta u Engleskoj ranije ove godine.

Takozvana afera Skripalj, koja uključuje Sergeja Skripalja i njegovu ćerku koji su navodno otrovani od strane ruskih agenata korišćenjem smrtonosnog nervnog agensa, još uvek je nedokazana zabluda. Neki bi čak mogli reći i “farsa.“

Britanska vlada nije nikada podnela nikakve dokaze kako bi potkrepila svoje senzacionalne navode protiv Moskve. Njihova tvrdnja da je Rusija odgovorna za trovanje Skripalja zasniva se na sumnjivoj tvrdnji i insinuaciji.

Sada Vašington predlaže sankcije zasnovane na potpuno neproverenoj “odlučnosti“ Britanaca – sankcije koje imaju za cilj da sruše rusku ekonomiju. Predložene kaznene mere prevazilaze uobičajeno zamrzavanje imovine koja se odnosi na pojedince. Ono što Vašington želi da uradi jeste da napadne suštinsku finansijsku operaciju ruske ekonomije.

Nije ni čudo što je ruski premijer Dmitrij Medvedev ozbiljno odgovorio na najnovije američke sankcije. On je rekao da su one uporedive sa “ekonomskim ratom.“ Medvedev je upozorio da će Moskva morati da se osveti ili “politički, ekonomski ili na neki drugi način.“ Medvedevov ton je nedvosmisleno bio jedan od alarma drakonskoj, neopravdanoj i iracionalnoj prirodi američkih akcija.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je takođe izrazio nevericu i strah zbog ponašanja Vašingtona. On je rekao da, nakon naizgled konstruktivnog samita između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog kolege Vladimira Putina u Helsinkiju prošlog meseca, ova poslednja provokacija iz Vašingtona čini američku stranu potpuno nepredvidivom.

Neposredne sankcije koje stupaju na snagu su ograničene na zabranu izvoza američke elektronike u Rusiju. Ali ono što sledi je zbunjujuće. Vašington kaže da ako Rusija ne da “garanciju“ za zaustavljanje budućeg korišćenja hemijskog oružja, i ako Moskva ne pusti međunarodne inspektore u u svoju zemlju da nadgledaju navodno hemijsko oružje – onda će drugi talas sankcija biti primenjen u roku od 90 dana.

Sledeća runda sankcija uključuje zabranu letova u SAD ruskoj državnoj avio kompaniji Aeroflot. Nemogućnost Rusije da ispuni ove apsurdne zahteve Vašingtona čini dodatno primenjivanje sankcija neizbežnim.

Poseban zakon prolazi kroz Kongres, za koji je planirano da pogodi ruski bankarski sistem, sa ciljem sprečavanja međunarodnih transakcija.

Senatori koji sponzorišu taj zakon su ga označili kao “pakleni zakon o sankcijama.“ Naslov predloženog zakona kaže sve: “Odbrana američkog društva od ruskog zakona o agresiji.“ Senatori Džon Mekejn, Lindzi Grejem, Robert Mendez i Ben Kardin, između ostalih rusofoba koji guraju ovaj zakon, eksplicitni su kada govore o cilju. Oni kažu da će primenjene mere “uništiti Kremlj.“

Tragično, američki narod u ambis odvode političari koji su neznalice. A ovi političari i njihovi medijski klijenti optužuju Rusiju za “ratna dela“ zbog fanatičnih tvrdnji o “izbornom mešanju,“ dok su u stvarnosti oni ti koji čine ratna dela protiv Rusije.

Šanse su skoro nikakve da će predsednik Tramp iskoristiti svoju izvršnu vlast da blokira predstojeće sankcije. Politička klima u SAD među obaveštajnim službama, zakonodavcima i mejnstrim medijima je postala zasićena anti-ruskom histerijom. SAD su oligarhija u agoniji ludila izvan demokratske odgovornosti prema svom narodu.

Već ovonedeljna najava ofanzivnijih ekonomskih napada na Rusiju, poslala je rusku ekonomiju u pad. Rublja, obveznice i akcije su pale. Ovo je napad na vitalne interese Rusije. Ekonomska Barbarosa.

Nema sumnje da je deo ameičkih proračuna da podstaknu socijalno nezadovoljstvo i neslaganja prema Putinovoj vladi. To je ista ilegalna igra koju su Amerikanci koristili sa Iranom, čija je ekonomija ove nedelje takođe pogođena drakonskim američkim sankcijama.

Ako ruska ekonomija bude gurnuta u previranje već sa poslednjim najavljenim sankcijama, samo se može zamisliti šteta koja će biti naneta kada dodatni američki napadi budu postavljeni na osnove ruskog bankarskog sistema i njihovu slobodu za trgovinu sa ostatkom sveta.

Za Vašington ovo izgleda kao otvorena sezona za sankcije. Nisu samo Rusija i Iran ti koji će to primiti. Kina, Kanada, Evropska unija, Turska, Venecuela i Severna Koreja, između ostalih, su takođe pretučeni američkim ekonomskim ratom, bilo pod imenom “sankcije“ ili indirektnim korišćenjem rektorike “carina“.

Sa strane Rusije, do sada je pokazana ogromna tolerancija prema Vašingtonovim provokacijama i prave agresije oko brojnih izgovora. Od sukoba u Ukrajini, do navodne aneksije Krima, do principijelne podrške Moskve za Siriju što nazivaju “podržavanjem diktatora,“ do navodnog “mešanja u američke izbore,“ i još mnogo toga, Rusija je pokazala ogromne rezerve stoicima i samodiscipline u tolerisanju onoga što se može nazvati samo neopravdanom američkom agresijom.

U svakom trenutku, Rusija je zadržala dostojanstven, spokojan stav u suočavanju sa američkom podrugljivošću i iracionalnošću. Moskva je možda mislila da bi predsednik Tramp mogao uspostaviti neku normalnost u bilateralnim odnosima. Ispostavilo se da je to iluzija.

Ali šta se sada dešava? Kada je Vašington otišao zaista predaleko. SAD su svoje nevaspitano ponašanje dovele do potpuno novog opasnog nivoa, pripremajući se za pokretanje potpunog ekonomskog rata protiv vitalnih interesa Rusije.

Ludi američki vladari svojom ratobornošću guraju svet ka ivici. Vašington je do sada stavio do znanja samo da nije zainteresovan za diplomatiju, dijalog ili pregovore. On ima samo jedan način ponašanja – rat, rat, rat.

