BIVŠA SARADNICA OPTUŽUJE PREDSEDNIKA: Tramp će deportovati Melaniju ako ga ostavi!

Koliko će trajati njihov brak... Donald i Melanija Tramp foto: AP,

NJUJORK - Predsednik SAD Donald Tramp drži svoju treću suprugu Melaniju kao taoca u Beloj kući i preti joj da će je proterati iz Amerike ukoliko se razvede od njega.

Ove eksplozivne tvrdnje iznosi Omarosa Manigolt-Njumen, koja je više od 10 godina sarađivala s Trampom u njegovom rijalitiju "Šegrt", a on ju je zaposlio kao šefa komunikacija u Beloj kući nakon što je postao predsednik.

Osvetoljubiv i opasan

Tramp i Omarosa su se neslavno razišli pre desetak dana, od kada traje njihov rat u medijima. Ona je njega optužila da je rasista, a on nju da je propalica. Omarosa je nove optužbe iznela u svojoj knjizi "Unhinged" ("Van kontrole"):

- Ako Melanija pokuša da se razvede dok je Tramp još uvek predsednik i tako ga ponizi pred celim svetom, on će je deportovati. Pronaći će način da je kazni. Tramp je predsednik koji je poručio da bi mogao sebe da pomiluje u slučaju istrage koju vodi Robert Mjuler. Zašto ne bi mogao i da se predomisli u vezi izdavanja vize? - upitala je Omarosa.

VEĆ PRIPREMIO TEREN

Tramp je po dolasku na vlast pooštrio imigracionu politiku. Prema ranijim pravilima, deportacija je sprovođena samo ukoliko su neprijavljeni imigranti učestvovali u nasilnim krivičnim delima. Tramp je doneo odluku da se deportuju sve osobe koje su prekršile zakon, uključujući i one koje su "bile uključene u prevaru ili voljno netačno izjašnjavanje u vezi s bilo kojim zvaničnim dokumentom koji predviđaju vladine agencije".

Upućeni u imigracionu politiku tvrde da bi ova pravila mogla da se primene i na prvu damu koja je u SAD zaradila 20.000 dolara dok je imala samo turističku vizu.

Godinama su blisko sarađivali...Omarosa i Tramp foto: Reuters



Podsećamo, Melanija, bivša slovenačka manekenka, ušla je u SAD 1996. turističkom vizom, a 1998. je dobila prebivalište na osnovu izvanrednih sposobnosti, kolokvijalno poznate kao Ajnštajnova viza. Ona i Tramp su se upoznali 1998. godine. Venčali su se 2005. i imaju sina Barona (12). Dobila je državljanstvo 2006. godne.

Odbrojava do razvoda

Mnogi se pitaju kako je Melanija dobila radnu dozvolu i koje su to njene "izvanredne sposobnosti", imajući u vidu da je bila obična manekenka.

- Izgleda da je Donald vrlo svestan načina na koji je Melanija došla do vize. On je vrlo osvetoljubiv i opasan. Uverena sam da Melanija broji njegove minute do silaska s vlasti da bi se razvela - zaključila je Omarosa.

Sara Sanders, portparolka Bele kuće, ranije je sve navode iz Omarosine knjige nazvala "lažnim optužbama".

