POZNATA DIZAJNERKA POSLE UGRADNJE SILIKONA DOŽIVELA HOROR: Probudila se na operacionom stolu i videla doktora na sebi kako je siluje! (VIDEO)

Naime, nedugo nakon što je omamljena za operaciju, ona se probudila na operacionom stolu, dok ju je doktor Jurij Černikov (59) silovao. Erika je bila u šoku, nije mogla da da odbrani niti da vrišti jer je bila pod anestezijom.

"Bila sam potpuno bespomoćna dok je on bio na meni. Nisam mogla da se mrdnem. Plakala sam jer nisam mogla da se odbranim", kaže Erika, koja je udata i ima sina.



Ona tvrdi da je otišla na plastičnu operaciju kako bi poboljšala izgled svojih grudi uprkos protivljenju supruga:



"To mi je bila prva operacija u životu. Videla sam se s doktorom nekoliko dana ranije, kada smo razgovarali o testovima koje smo izvršili pre operacije. Na dan operacije tresla sam se od straha i govorila sebi da će sve biti u redu.

Suprug je bio protiv operacije, ali ja sam želela da budem lepša. Kada sam se probudila, doktor je bio na meni. Pokušala sam da ga odgurnem nogama, ali nisam mogla da se pomerim.

JURIJ NIJE SILOVATELJ

Doktorova supruga Tatjana Černikov tvrdi da njen muž nije monstrum:

- Jurij nije silovatelj. To je sigurno. Odmah mi je rekao šta se dogodilo. On ima hipertenziju i možda je to uzrok stresa. Mi smo u braku 35 godina i ja ga najbolje poznajem. Možda me je prevario, ali nikoga ne bi povredio. Oprostila sam mu - rekla je ona.