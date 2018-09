ĆERKA PRINCEZE JELISAVETE PROŠLA KROZ PAKAO: Dok je spasavala ćerku iz kandži jezive sekte, PLAĆENE UBICE bile za petama Katarini Oksenberg! (VIDEO)

" Nisam bila srećna kada je moja ćerka India pristupila NXIVM kultu, ali svakako nisam imala pojma kroz šta prolaze mlade žene koje su članice. Kada su me pozvali i objasnili celu tu "rob-gospodar" praksu, znala sam da je to kraj i da moram da je spasim", ispričala je Katarina Oksemberg, majka devojke koja je pristupila ozloglašenoj sekti osvrćući se na pakao kroz koji je prošla.

Katarina je sa ćerkom Indijom prvi put otišla na seminar NXIVM sekte koji je održan 2011. godine u Kaliforniji, misleći da je reč o kursu biznis veština. Nije prošlo mnogo od kada je Katarina shvatila o čemu je reč, ali tada je mozak njene ćerke već uveliko bio ispran. Indija, tada 20-godišnjakinja, potrošila je hiljade i hiljade dolara na kurseve koje je ova sekta održavala, a nedugo zatim preselila se iz Malibua u Albeni (Njujork) kako bi bila bliže glavešinama sekte. Odlučivši da se bori za svoju ćerku, Katarina je prošla kroz košmar koji je prepričala u intervjuu za britanski Sun.

" Sve je počelo kada mi se obratila žena koja je uspela da se izbavi iz sekte. Objasnila mi je dinamiku dešavanja, da je postojala hijerarhija i da su žene regrutovane pod izgovorom da su uključene u žensku zajednicu za osnaživanje (DOS). Ona mi je rekla i da je Kit Rejnar orkestrirao čitavu stvar kao njihov krajnji gospodar", ispričala je nesrećna majka dodajući da se čitava organizacija zasniva na obmanama, lažima i manipulaciji.

Da bi pristupile ovoj grupi, žene su morale da podnesu neku žrtvu zbog koje bi se kajale ukoliko ih organizacija razotkrije, kao što su obnažene fotografije, zaveti poslušnosti ili snimci u kojima su govorili o članovima svoje porodice.

"Kada bi ih Kit želeo za sebe, zbog sopstvenog seksualnog zadovoljstva, devojke bi bile stavljane na veoma stroge dijete, kako bi izgubile između 500 i 800 kalorija dnevno, što je gladovanje. Svaka od robinja bila je obavezna da regrutuje još pet, šest devojaka, i cela stvar se širila veoma brzo. Kitov advokat je kasnije rekao da je 150 žena bilo izbavljeno iz DOS-a", priča Ketrin.

Prema onome što je saznala, devojke su bivale zatočene u ćeliji za robove, gde su im noge i ruke vezane. Kada bi pokušale da se izbave iz okova, za to bi im trebalo 30 do 40 minuta.

" Nisam mogla da zamislim da je moja ćerka bila podvrgnuta ovoj praksi. Zbog toga sam shvatila da je moja misija da je izbavim i da ne dozvolim da iko ikada bude maltretiran na ovaj način", ispričala je Ketrin.

Glumica se nakon toga povezala sa Frenkom Parlatom, bivšim predstavnikom za štampu NXVIM, koji se prvi okrenuo protiv ove grupe i razotkrio je. Njih dvoje zajedno rizikovali su život, primili su veliki broj pretnji zbog toga što su želeli da razotkriju kult i pomognu ženama da iz njega izađu. Takođe, radili su na tome da prikupe što više dokaza koji bi na kraju doveli do hapšenja.

Unajmili su dvoje ljudi za likvidaciju

" Bila sam upozorena da ne idem u Meksiko jer bi me ubili. Dobijala sam preteća pisma meksičkih advokata i meksičkog državnog tužioca koja je izdao Emiliano Salinas koji vodi NXIVM Meksiko. Oni su me optužili za prevaru i iznuđivanje.

Na to, nekadašnji predstavnik sekte dodao je: "Jedan od mojih izvora me je obavestio da su unajmili dvoje ljudi da nas likvidiraju, opisujući do detalja kako će to biti učinjeno. Ketrin i ja smo bili sami u ovome četiri meseca, dobijali smo veliki broj pretećih mejlova i poziva. Bili smo Kitovi neprijatelji broj jedan i dva."