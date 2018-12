POMAMA ZA RUSKIM LOVCEM NAJNOVIJE GENERACIJE: Moćni MIG-35 dobio novo oružje i oklop, a može istovremeno da prati 30 meta i gađa 10 objekata! (VIDEO)

Prema pisanju vojnog analitičkog časopisa „Džejns difens vikli“, indijsko Ministarstvo odbrane zahteva od učesnika konkursa da od 110 lovaca 17 jedinica bude isporučeno u gotovom obliku, a preostale 93 borbene mašine da budu proizvedene u Indiji u skladu sa inicijativom „Mejd in Indija“. Između ostalog, među avionima koji će se sastavljati na teritoriji Indije, 82 jedinice moraju biti jednosedi, a 10 dvosedi.

Isporuka prvih lovaca trebalo bi da počne tri godine nakon potpisivanja ugovora. Za nekoliko godina, Ministarstvo odbrane Indije planira da proizvodi avione na sopstvenoj teritoriji, a ove isporuke će biti obavljene u roku od sedam godina. Ukupni troškovi programa za kupovinu 110 lovaca procenjuju se na između 15 i 18 milijardi dolara.

MIG trenutno pregovara sa potencijalnim kupcima MIG-35 iz Kazahstana, Mjanmara, Bangladeša, Perua, Iraka, Egipta. Međutim, Ilja Tarasenko smatra da će u budućnosti većina kupaca MIG-29 izraziti želju za novim lovcem MIG-35, a reč je o 20-30 zemalja. Šef ruskog Biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov izjavio je da bi novi MIG mogao biti tražen na tržištu azijsko-pacifičkog regiona, koje uključuje Indiju, Kinu, Maleziju, Indoneziju i Pakistan.

„Postoji i rast na afričkom i južnoameričkom tržištu. U zemljama azijsko-pacifičkog regiona se oseća veliki uticaj SAD, koje otvoreno prete sankcijama u slučaju nabavke ruskog oružja. Međutim, Rusija nudi visok kvalitet u skladu sa povoljnom cenom. Domaći avio-proizvodi su za 20 odsto jeftiniji od stranih pandana“, rekao je Mihajlov.

MIG-35 predstavljen je široj javnosti na međunarodnom salonu avijacije „MAKS 2017“ i na vojno-tehničkom forumu „Armija 2017“. Borbena mašina je razrađena na osnovu lovca MiG-29M/M2, ali se značajno razlikuje od prethodnika. Ovo je novi sistem, već je blizu pete generacije. Unapređena je tehnologija lokatora i sistema za izviđanje. Razrađeno je novo oružje i oklop aviona koji ga čini nevidljivim za neprijatelja“, objasnio je Tarasenko.

Šef Ujedinjene avio-proizvodne korporacije Jurij Sljusar izjavio je da je MIG-35 namenjen izvođenju borbenih zadataka u uslovima aktivnih elektronskih protivmera i vazdušne odbrane velike gustine. Zbog toga lovac ima značajno smanjenu vidljivost, povećana je daljina leta i broj mesta za kačenje oružja.

Lovac MiG-35 je izveo prvi let 24. novembra 2016. godine, a ispitivanja bi trebalo da budu završena 2019. godine. Kako tvrdi Tarasenko, korporacija ima kapacitet da proizvodi 36 mašina godišnje.

Trenutno korporacija „MIG“ ispunjava zahtev ruskog Ministarstva odbrane za proizvodnju šest jedinica.

„Prema državnom programu naoružanja, predviđeno je snabdevanje avionima MiG-35. Spremni smo da u potpunosti zamenimo ceo park MIG-29 novim lovcima MiG-35“, istakao je Tarasenko.

Ilja Tarasenko je naglasio da se restriktivne mere Zapada neće odraziti na sudbinu lovaca. Prema njegovim rečima, „avion je u potpunosti napravljen od ruskih komponenti i materijala“. Osnovna prednost MIG-35 je njegova radio-elektronska oprema. Reč je o radiolokacionoj stanici „Žuk A“ sa aktivnom faznom antenskom rešetkom. Njena snaga je povećana skoro duplo, a težina je smanjena sa 240 na 220 kilograma. Ovaj radar je mnogo osetljiviji i sposoban je da radi na više frekvencija istovremeno i u najtežim vremenskim uslovima. Aktivne fazne rešetke imaju mogućnost da prate desetine meta, mapiraju teren i štite se od radio-elektronskih smetnji od strane neprijatelja.

Zahvaljujući radaru „Žuk A“, opseg detekcije meta lovca MiG-35 uvećao se na 200 kilometara. Lovac može da pogodi metu na udaljenosti do 60 kilometara, vazdušne mete na udaljenosti do 130 kilometara, može da prati do 30 meta i puca na osam do deset objekata. Novi MiG-35 opremljen je modernizovanim motorom RD-33MK.

„MIG-35 je potpuno samostalna mašina koja je u mogućnosti da obavlja čitav niz borbenih zadataka: od praćenja meta do njihovog uništavanja svim vrstama municije kojima Rusija raspolaže. Avion se može koristiti na svim geografskim širinama. Može da radi u temperaturnim uslovima od —50 do +50 °S, kao i u planinskim prostorima“, istakao je Mihajlov.

On je dodao da se približavaju petoj generaciji boraca. „MIG-35 je avion generacije 4++, ali na njegovoj osnovi može biti izrađena mašina sledeće generacije. Ovo je moćan borbeni avion, koji poseduje sve najbolje što korporacija ’MiG‘ može da pruži. Siguran sam da će MiG-35 biti tražen kako u Rusiji tako i u inostranstvu“, zaključio je Mihajlov.

