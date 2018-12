PA, OVO JE HIT: Policija i begunac se dopisivali na Fejsbuku i CEO SVET se valja od smeha! (FOTO)

Ispod njihovog posta da tragaju za njim, Akers je napisao:

"Smirite se, sam ću doći."

foto: Printscreen/ Twitter

Sjajne vesti za svakog policajca koji traga za kriminalcem, zar ne?

Naravno, Akers nije baš olakšao stvari za policijske službenike, a ono što je usledilo jeste prepiska koja pripada nekoj presmešnoj komediji.

Nakon što je obećao da će se predati, 38-godišnjak je odigrao klasičnu kartu "pusti ih neka čekaju", pa su policijski službenici i dalje nastavili da gledaju u vrata čekajući da Akers dođe i pokuca. No, kako ga nije bilo, policija mu je odgovorila na komentar:

"Hej Entoni! Nismo Vas još videli. Mi radimo od 8 do 17 sati, od ponedeljka. Naravno, ako Vam treba prevoz, samo nas nazovite i pokupićemo Vas."

Akers je potom napisao:

"Hvala vam, završavam neke stvari jer ću tu verovatno ostati mesec dana. Trebalo bi da dođem u narednih 48 sati."

Nakon nekoliko dana, korisnici Fejsbuka nisu više mogli da čekaju, pa su upitali da li se kriminalac pojavio, ali policija je napisala da nije.

foto: Printscreen/ Twitter

Naravno, Akers im je odmah odgovorio:

"Dragi policajci, nije do vas, do mene je. Očigledno imam problem s poštovanjem naredbi. Izvinjavam se što sam vas izradio, ali dopustite mi da vam nadoknadim. Doći ću sutra, pre ručka, znam da nemate razloga da mi verujete posle onog što sam učinio, ali obećavam da ću vas, ne stignem li sutra, pozvati da dođete i pomognete mi da naučim da poštujem naredbe. Hvala puno što me tako strpljivo čekate, znam da to ne zaslužujem.

P.S. Prelepi ste."

Naravno, Entoni, poput pravog Đulijana Piketa, koji ubode, pa nestane, ni ovaj put nije došao. Policija mu je stoga ponovo uputila jednu ljubavnu porukicu:

A, onda je priča koja je nasmeala hiljade ljudi na Fejsbuku, dobila i genijalan kraj.

foto: Printscreen/ Twitter

Akers je došao u policiju i, do daljnjeg, objavio zadnji post na Fejsbuku, uz poruku: "Evo me, došao sam na sastanak, dušo".

Kurir.rs

Foto: Printscreen/ Facebook

