PROROCI GOVORE ŠTA NAS OČEKUJE U 2019. GODINI: Šifrovane poruke otkrivaju početak Trećeg svetskog rata, a na Putina se sprema atentat

Godinu pred nama obeležiće serija velikih zemljotresa i poplava, kao i pokušaj ubistva Vladimira Putina, predsednika Rusije, dok će Donald Tramp, predsednik SAD, oboleti od misteriozne bolesti.



Ova predviđanja za 2019. godinu odavno su izneli Nostradamus i baba Vanga, dvoje možda i najpoznatijih svetskih proroka.



Tramp će ogluveti



Slepa bugarska proročica, koja je preminula 11. avgusta 1996. godine, u svojoj karijeri je, kako se tvrdi, predvidela stvaranje Islamske države, napad na SAD 11. septembra 2001, pobedu Baraka Obame na predsedničkim izborima u SAD, kao i bregzit (izlazak Velike Britanije iz EU).

- Predsednik Rusije mora da se pripazi. Jedan od njegovih telohranitelja će pokušati da ga ubije - navela je Baba Vanga, prenosi britanski Ekspres.



Putin je ranije otkrio da je u nekoliko navrata bio meta atentatora, zbog čega je morao da se okruži elitnim timom snajperista. Putin je svojevremeno o bezbednosti razgovarao i s Fidelom Kastrom, pokojnim kubanskim liderom, koji je preživeo nekoliko desetina atentata.

- Kastro me je pitao da li znam kako je on još živ iako su pokušali da ga ubiju više od 50 puta. Pitao sam ga: „Zašto?“ To je zbog toga što lično brinem o svojoj bezbednosti - rekao je tada Putin.

Baba Vanga je predvidela i da će Donald Tramp u 2019. oboleti od misteriozne bolesti i da će patiti od mučnine, zujanja u ušima, oštećenja mozga, što će dovesti do gubitka sluha. Ona je u 2019. videla i razoran zemljotres koji će izazvati cunami u Aziji i usmrtiti milione ljudi.



Šifrovane poruke



Na drugoj strani Nostradamus, čuveni francuski prorok iz 16. veka, koji je svoja predviđanja iznosio u šifrovanim porukama, navodno je u 2019. predvideo početak trećeg svetskog rata:

- Istok će oslabiti Zapad. Njegov protivnik će pokleknuti posle nekoliko bitaka na moru - naveo je Nostradamus, čije reči mnogi tumače kao početak velikog rata između Amerike i Rusije ili Severne Koreje.

UDARAC ASTEROIDA foto: Profimedia Nostradamus je posle početka trećeg svetskog rata predvideo da će planetu pogoditi veliki asteroid. Kataklizma će se, prema Skajvoč medija njuzu, kanalu sklonom teorijama zavere na Jutjubu,poklopiti s nuklearnim ratom i katastrofom. - Veliko nasilje će se poklopiti s pojavom komete na nebu. Nuklearni terorizam i prirodna katastrofa pogodiće našu planetu - naveo je Nostradamus, koji je predvideo posledice klimatskih promena: - Videćemo da se nivo vode podiže, zemlja će biti poplavljena.

