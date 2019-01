PRE 15 GODINA SELA JE U KOLA, SLUPALA IH I NESTALA: Policija tvrdi da je prelepa studentkinja isparila, a evo šta misli porodica! (VIDEO)

Šerif joj je zahvalio na pozivu i poslao policajce na teren. Desetak minuta kasnije šerifova kancelarija je dobila još jedan poziv vezan za istu nezgodu, a ovog puta je zvao lokalni vozač školskog busa Buč Atvud koji je rekao da je "auto vozila mlada žena koja je promrzla, ali ne izgleda povređeno".

On je rekao i da ga je devojka molila da ne zove policiju te da je on policiju nazvao tek kad je došao kući i malo o tome razmislio.

Kada su samo koji minut kasnije policajci stigli na mesto nesreće nigde nisu mogli da pronađu devojku. Bili su sigurni da je reč je o 21-godišnjoj studentkinji Mauri Murej koja je nedavno nestala. Do današnjeg dana, njen nestanak ostao je nerešen.

Na prvi pogled, nestanak Murej može biti ili otmica ili pak nasilna ili slučajna smrt. Bilo je mračno i hladno, usred snežne oluje i bila je usred teritorija kojeg ne poznaje. Svašta se moglo dogoditi, ne nužno ružno.

Međutim, kada je policija istražila malo dublje, činilo se kao da postoji neka pozadina priče koja upućuje na nešto mračno i planirano. Poslednja osoba koja je Murej videla živu i zdravu, osim vozača busa, bio je njen otac Fred.

Oni su dan ranije zajedno večerali i, kaže Fred, sve je bilo normalno. Kasnije on je ćerki pozajmio svoj automobil, kako bi mogla da ode do fakulteta na žurku. Na putu kući sa žurke oko dva i trideset automobilom se zabila u ogradu. Nije fizički nastradala, a tata je uverio da ne treba da bude pod stresom jer će osiguranje platiti štetu ako sledeći dan pokupi prave formulare u gradu. Osim što je bila malo potresena, Fred kaže da je te večeri bila sasvim u redu. No ujutru je sve bilo drugačije.

Nastava je otkazana zbog snežne mećave. Prema njenim mejlovima Murej je kontaktirala profesore i mentora i rekla da uzima nedelju dana slobodno zbog smrti u porodici. Članovi porodice kažu kako niko nije preminuo.

Nakon što je napisala mejl svojim profesorima otišla je do bankomata i digla 280 dolara. Onda se odvezla u prodavnicu s alkoholom i kupila alkohol u vrednosti od 40 dolara.

Pokupila je i papire koji su joj bili potrebni zbog osiguranja i očevog automobila. U četiri sata i 37 minuta, pozvala je svoju govornu poštu. Nakon toga se, čini se, spakovala i otišla. Malo se zna što je radila nekoliko sati između odlaska u prodavnicu alkohola i nesreće satima kasnije.

Kada je policija pretražila napušten automobil pronašli su kartu puta do kompleksa u Burlingtonu u Vermontu. Popis poziva pokazuje kako je nazvala jednog od vlasnika apartmana, koji su bili oglašeni za iznajmljivanje. S obzirom na karte i lokaciju automobila, policija veruje da je Murej išla u Burlington, iako nikom nikada nije spomenula tu destinaciju. Dan nakon što je pronađen automobil, policija je Murej proglasila nestalom osobom.

Nakon što su pretražili njenu sobu u domu shvatili su kako je pokupila sve stvari i soba je bila očišćena. Na jednoj od kutija sa stvarima bilo je pismo upućeno dečku u kojem mu pojašnjava sve probleme u vezi. U autu su, uz kartu, našli i alkohol. Crno vino se prosulo po zadnjem sedištu.

Većina njenih stvari iz sobe bila je u automobilu, ali nije bilo njenih kartica i telefona. Ni kartice ni telefon više nikada nisu korišćeni. Tokom godina, nekoliko ljudi je tvrdilo da su videli Murej. Jedni su rekli da su je susreli kako planinari blizu Burlingtona, ili su po šumi pronašli stvari za koje veruju da pripadaju njoj.

Policijski psi su tri dana pretraživali široko područje oko automobila, ali nisu saznali ništa, a i porodica je uverena kako je Murej mrtva. I 14 godina kasnije čini se kao da je ona zaista samo - isparila.

