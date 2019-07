PENZIONERKA (68) SEKSUALNI PRESTUPNIK: Zvala Hitnu pomoć i rukom ispregledala bolničaru muškost: Koliki ti je?!

Ona je pozvala Hitnu pomoć jer joj je loše, a dok je bolničar pokušavao da joj izmeri pritisak, ona je rukom premerila njegove intimne organe.

Bolničar, koji je želeo da ostao anoniman, ispričao je na sudu u Mančesteru da joj je odgurnuo ruku, ali je ona spopala njegove grudi. Kad joj ni to nije dao, rekla mu je da je otpušten i da odjebe.

Incident se dogodio u aprilu prošle godine u stanu za beskućnike, gde je smeštena, a policija ju je tek pre neki dan privela. Kristina je rekla da se ne oseća krivom, a zbog gubitka pamćenja i problema s alkoholom, poslana je na veštačenje. Ovo nije prvi put da ova bakica pravi probleme i da policija interveniše. Pošto je pijana stalno zivkala Hitnu pomoć, to joj je zabranjeno.

Iako je u časnim godinama, sud je bez pardona naredio da bude privremeno upisana u registar seksualnih prestupnika, zajedno s pedofilima i silovateljima, dok ne dođu nalazi s psihološkog veštačenja.

Spopadnuti bolničar poznaje je od ranije jer je Hitna pomoć više puta dolazila na njen poziv. On i kolega ušli su u stan za njom i smestili se u dnevnoj sobi da je pogledaju, piše Mančester ivning njuz (Manchester Evening News). Bolničar je ispričao da je sjo preko puta nje i stavio njezin dlan, okrenut naviše, na svoje koleno da bi joj izmerio pritisak.

"Ona je okrenula ruku i uhvatila me za koleno, na šta sam joj rekao da je to neprilično", kaže on. "Maknuo sam ruku s kolena i pokušao da joj objasnim da takvo ponašanje nije dopustivo. Ona je na to odgovorila tako što me uhvatila za prepone i pitala: 'Koliko ti je veliki?'. Morao sam fizički da je skidam sa sebe!", objasnio je.

Obojica su se pokupila da krenu, kad je Kristina osula paljbu na njih da odjebu, a onda ga dohvatila za grudni koš. Ona to demantuje.

"Nisam pokušavala da ga zgrabim za prepone niti sam bila neprikladna", buni se ona. Vlasti kažu da će Kristina opet na sud sledećeg meseca, kad se završi veštačenje.

