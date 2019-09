FRANCUSKA OSTAJE PRI SVOME: Edvardu Snoudenu ne damo azil i nećemo se predomisliti

Snouden je pre dva dana, kada su njegovi memoari objavljeni u 20 zemalja sveta uključujući Francusku, rekao da je 2013. godine tražio azil u Francuskoj kada je na vlasti bio Fransoa Oland, ali da se nada da će mu sada predsednik Emanuel Makron to odobriti.

foto: EPA

On je to rekao nakon što je jedna ministarka u aktuelnoj francuskoj vladi rekla da bi mu odobrila azil, da je to do nje.

Desetak zemalja već je odbacilo njegov zahtev za azil.

Snouden živi u egzilu u Rusiji, ali uskoro mu ističe boravak.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir