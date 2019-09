BRITANAC JE SATIMA MUČIO DEVOJKU DOK NIJE DOŠLA POLICIJA: Osuđen je na 11 godina, a glavni dokaz su pružile NJEGOVE KAMERE (VIDEO)

Sud u Lids Kraunu osudio je u ponedeljak Stefana Carra na 11 godina i tri meseca zatvora zbog povreda koje je naneo Betani Marčant i drugoj bivšoj devojci.

"Kada mi je stavio omču oko vrata, bila sam sigurna da ću umreti", ispričala je Marčant, učiteljica plesa, za Skaj Njuz.

"Nakon što me je više puta gušio, pobegla sam u kupatilo. Ali, čim sam izašla, on me čekao. Stavio mi je omču oko vrata i rekao da je on profesionalni ubica, da se ne želi tako da se ponaša, ali da sam ga ja na to prisilila. Zatim me podigao u vazduh i pustio da visim obešena nekih tri minute", rekla je ona.

"U tom trenutku sam pomislila kako me moj dvogodišnji sin više nikada neće videti. Čak sam poželela da što pre umrem jer je bol bila prejaka", dodala je.

Ona je napomenula kako nije mogla da veruje da se Kar može tako da ponaša. Upoznala ga je u kafiću u junu prošle godine, ali su se počeli intenzivnije družiti tek u oktobru. Rekla je kako je bio jako šarmantan, kako joj je stalno kupao cveće i kako nikada nije na nju vikao ili bio nasilan.



"U noći napada, dok smo bili u njegovom stanu u Kastlfordu, priznao mi je da je našao drugu devojku i da je ona mnogo bolja od mene. Počeli smo da se svađamo. Ja sam htela da odem, ali me on nije pustio".

Kar je tada postao jako nasilan i mučio Betani satima. Na kraju je ugurao u svoj kombi. Srećom, to su videle komšije koje su već alarmirali povici koji su dolazili iz njegove kuće, i pozvali su policiju. Čim je videla policijske službenike, Marčantova je zadnjim snagama pobegla iz kombija i potrčala prema njima.

Kar je u svojoj kući imao više nadzornih kamera koje su snimile napad, uključujući i trenutak kada je pripremao omču.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Screenshot

Kurir