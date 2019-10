BREGZIT DRAMA: Džonson želi da natera EU da igra po njegovim pravilima, a u čitav problem spreman je da uvuče i kraljicu! (VIDEO)

Boris Džonson spreman je da izazove veliku ustavnu krizu koja će kraljicu uvući u srce političke drame kako bi Bregzit bio završen do kraja meseca, kako je i obećao, pišu ostrvski mediji. Britanski premijer, navode isti izvori, ima plan i kako da EU natera da igra po njegovom.

Kako navodi Dejli mejl, Džonson je spreman da "čuči" u Dauning Stritu 10 i izazove kraljicu da ga otpusti, čak iako poslanici sruše njegovu administraciju na glasanju o poverenju vladi i pokušaju da odlože izlazak Velike Britanije iz EU.

Prema zakonu koji je usvojen prošlog meseca, premijer mora da traži tromesečno odlaganje Bregzita (do januara 2020.) ako ne bude dogovora do 19. oktobra. Ali on i dalje insistira na tome da će se Bregzit desiti na Noć veštica (31. oktobar).

"Ako se policija ne pojavi na vratima Dauning Strita 10 sa nalogom za hapšenje premijera, on neće otići", rekao je izvor za Sandej tajms.

Uvlačenje kraljice Elizabete (koja se trudi da ostane odvojena od politike) u srce bitke za Bregzit bio bi korak bez premca u modernom vremenu.

Opozicione stranke imaju različita mišljenja o tome ko bi trebalo da zameni Džonsona i zatraži odlaganje Bregzita, ako premijer izgubi glasanje o poverenju.

Laburisti zahtevaju da to bude Džeremi Korbin, ali liberalne demokrate neće prihvatiti njegovo vođstvo. Jedna od poslednjih alternativa bila bi da to bude predsednik Predstavničkog doma Parlamenta Velike Britanije Džon Berkou.

Sabotaža EU

Džonson, navodno, ima plan i za EU. Kako navode mediji, premijer Britanije planira da sabotira Brisel tako što će staviti veto na sedmogodišnji budžet Unije, ukoliko sporazum ne bude postignut do 31. oktobra.

"Britanija će napustiti EU za 25 dana bez sporazuma, ukoliko se on ne postigne u međuvremenu. U slučaju kašnjenja, Džonson će 'paralizovati' EU", otkrili su stariji saradnici britanskog premijera Sandej tajmsu.

Dvojica ministara iz kabineta rekli su i da podržavaju i "agresivniji" pristup Briselu, ali za sada nije jasno šta to znači.

