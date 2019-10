ČAVUŠOGLU: Kupili smo S-400 od Rusije jer ne želimo večno da prosimo od NATO! (VIDEO)

"Turska je kupila protivvazdušne raketne sisteme S-400 od Rusije, jer ne želi da večno prosi od NATO-a", rekao je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, komentarišući izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da to oružje nije kompatibilno sa oružjem Alijanse.

"Turska do danas nije imala svoje sisteme PVO. Holandija, Italija i Španija su na naš zahtev u Turskoj raspoređivale svoje sisteme ’Patriot‘. Svi ti sistemi su veoma dobri, ali to su privremena rešenja - prvo ih rasporede, pa ih uklone, zatim ponovo rasporede. Ja ne kritikujem, reč je o prirodnoj rotaciji, i ja od srca zahvaljujem našim saveznicima za tu pomoć. Međutim, to govori da mi moramo imati svoj sistem PVO“, objasnio je Čavušoglu tokom zajedničke pres-konferencije sa Stoltenbergom.

Takođe je rekao i da Turska ne sme večno da moli za pomoć NATO-a, zbog

čega je i kupila ruske sisteme S-400.

Prethodno je generalni sekretar NATO-a rekao da postoje realni problemi, koji se odnose na nedostatak kompatibilnosti sa NATO sistemima i potencijalne rizike za savezničke avione, kao i da je on više puta izražavao svoju zabrinutost zbog posledica odluke Ankare da kupi ruske sisteme.

Odgovor na osude zbog vojne operacije

Turski ministar je prokomentarisao i osude koje su stigle iz zemalja-članica NATO-a povodom vojne operacije „Izvor mira“, koju je Turska započela na severoistoku Sirije, rekavši da te zemlje imaju dvoličan stav.

"Pojedine zemlje NATO-a su osudile naše akcije. Ja to ne razumem. Svi znaju da su Radnička partija Kurdistana i Snage samoodbrane sirijskih Kurda jedno te isto. Svi govore da je naša zabrinutost opravdana. Onda imamo i zakonito pravo da se borimo protiv uzroka te brige. Podržavate našu zabrinutost, ali osporavate naše pravo na operaciju, pa još i podržavate teroriste. To je dvoličnost“, rekao je Čavušoglu.

On je istakao da Turska računa na podršku NATO-a u operaciji na severu Sirije.

"Mi se borimo protiv terorizma i nastavićemo da to činimo. Informisao sam našeg gosta (Jensa Stoltenberga) o operaciji. Razgovarali smo i o drugim temama. Naše najprirodnije očekivanje je da naši NATO saveznici shvate razloge naše uznemirenosti i da podrže naše akcije“, konstatovao je turski ministar.

Kurir.rs/Sputnjik

