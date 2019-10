POTRESNA ISPOVEST RUSKE NOVINARKE: Glavni urednik lokalnih novina me je silovao! Onesvestila sam se na prljavom podu toaleta, a onda je počeo PAKAO! (VIDEO)

Kako je objašnjeno u odeljenju, trenutno se vrši istraga o tužbi novinarke, utvrđuju se sve okolnosti onoga što se dogodilo.

Ona je svoju priču ispričala u intervjuu za Novgorod portal koji je vodio Antonij Kiš.

Šeglova je na društvenim mrežama napisala da je silovana u noći između 27. i 28. septembra u kancelariji portala.

Prema njenim tvrdnjama, nakon jedne proslave svi su se razišli, a ona je ostala kod glavnog urednika lokalnog lista da čeka taksi.

"Tada se dogodilo. Prema njegovim rečima, sve je bilo na dobrovoljnoj osnovi, obostranim dogovorom", kaže ona.

Međutim, naglasila je da nije postojao njen pristanak kada se onesvestila i završila na podu prljavog toaleta.

"Nisam pristala da on pocepa moju haljinu. Nisam se mogla složiti da me podigne za kosu sa poda toaleta i odvuče u redakciju. Kad me je prestao držati, pobegla sam na ulicu bosonoga", rekla je novinar.

Šeglova je objasnila da je najmanje od svega želela da ovo objavi, ali se plaši da neće ostvariti pravdu.

Kurir.rs/7x7-journal.ru/snob.ru

Foto: Printscreen/Youtube

