DRAMA NA MORU! DEVOJKA SE 12 SATI BORILA SA TALASIMA: Ribari u tami čuli glas, kad su se približili imali su šta da vide! (VIDEO)

Jedna devojka (18) je na Kritu pala u more pokušavajući da dohvati svoju torbu koja je pala u vodu.

Okolina Agios Nikolaosa je kamenita, pa se tinejdžerka okliznula i pala u vodu, a zatim su je odvukli jaka struja i talasi.

Više od 12 sati je provela u vodi boreći se protiv talasa.

Dva ribara su se spazila sasvim slučajno kad su čuli pozive u pomoć. Bili su udaljeni oko 2,5 nautičke milje od obale, ugasili su motor i započeli ribolov kad su čuli slab glas kako doziva: "Mama! Mama!”

Prvo su mislili da glas dolazi s obale, a kasnije da je u blizini neki čamac s izbeglicama i migrantima.

"Bilo je izuzetno teško uočiti malu glavu u tami, u mračnom moru", rekao je Giorgos Saridakis, jedan od ribara, opisujući kako su uspeli da pronađu tinejdžerku.



"Zvuk motora čamca otežao je praćenje. Nisam mogao da čujem, pa sam gasio motor na svakih 10 sekundi pažljivo sam krenuo ka glasu da je ne bih udario propelerom", ispričao je.

Tražili su je 15 minuta, ali su je konačno uočili i izvukli iz vode.

Devojka je u stanju šoka prebačena u bolnicu Agios Nikolaos. Njeni roditelji tog dana su alarmirali vlasti i proglasili svoju ćerku nestalom.

"Spasavanje ljudskog života je najdragocenija stvar - rekao je Saridakis dodajući: "Sve se dešava s razlogom, to je niz događaja koji su me odveli u to određeno područje u pravo vreme".

Kurir.rs/Keeptalkinggreece.com

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir