ŠTEDITE PARE, ČEKA NAS NOVO STEZANJE KAIŠA Bivši britanski guverner upozorava: Mesečarimo ravno u krizu, a Amerika će pretrpeti finansijski Armagedon!

King je to rekao na predavanju u Vašingtonu tokom godišnjeg sastanka MMF-a i upozorio da nakon krize pre desetak godina nije došlo do ispitivanja iz temelja uzroka koji su doveli do krize.

"Još jedna ekonomska i finansijska kriza bila bi uništavajuća za legitimitet demokratskog tržišnog sistema", rekao je on.

"Pridržavajući se nove ortodoksnosti monetarne politike i pretvarajući se da smo bankarski sistem u međuvremenu učinili sigurnim, mi mesečarimo ravno u krizu." Dodao je da će SAD pretrpeti "finansijski Armagedon" ako američka centralna banka FED ne smogne snagu da se izbori protiv još jedne situacije slične rasprodaji hipoteka kao što je to bilo pre 10 godina. King je podsetio da su ljudi nakon Velike depresije 1930-ih našli novi način razmišljanja i sproveli intelektualne promene.

"Neka niko ne sumnja da ponovno živimo u doba političkih previranja. Uprkos tome nije došlo do primerenog propitivanja osnovnih ideja na kojima se temelji ekonomska politika. I to se mora promeniti."

Bivši guverner Engleske banke rekao je da je ekonomska i politička klima retko kada u istoriji bila ovako opasna, navodeći američko-kineski trgovinski rat, nerede u Hong Kongu, probleme u ključnim ekonomijama u usponu kao što su Argentina i Turska, sve veće napetosti između Francuske i Nemačke oko budućnosti razvoja evra i sve težih političkih sukoba u samom SAD-u u doba u kojem je SAD izgubio svoju spremnost da deluje kao svetski policajac.

"Talasanja na površini naših politika prerasli su u razorne talase kako su vetrovi promena ojačali", rekao je on a prenosi Guardian. King je rekao da je svetska ekonomija zaglavila u zamci niskog rasta i da je oporavak nakon pada krize iz 2008. i 2009. godine bio slabiji od onog nakon Velike depresije.

"Nakon velike inflacije, velike stabilnosti i velike recesije, ušli smo u veliku stagnaciju."

King je rekao da je 2013. godine bivši ministar finansija SAD-a Lari Samers ponovo uveo koncept trajnog razdoblja niskog rasta u kojem ultra-niske kamatne stope nisu svrsishodne. Standardni modeli nisu bili od pomoći u dva važna područja ekonomske politike - uklanjanju svetske ekonomije iz zamke niskog rasta i u pripremi za sledeću finansijsku krizu.

"Uobičajni način razmišljanja u najvećoj meri smatra da je stagnacija posledica faktora ponude onda kad se čini da je pala temeljna stopa rasta produktivnosti. Podaci se, međutim, mogu tumačiti samo unutar neke teorije ili modela. Iznenađuje koliki postoje otpori hipotezi da ne samo SAD, nego i celi svet pati od dugoročne stagnacije potražnje."

King je rekao da je svet iz poslednje svetske finansijske krize izašao sa poremećenim obrascem ponude i potražnje. Trajni beg iz zamke niskog rasta podrazumevao je preraspodelu resursa iz jedne komponente potražnje u drugu, iz jednog sektora u drugi i iz jedne firme u drugu.

"U nekim delovima ekonomije ulaganja su prekomerna, izvozni sektor u Kini i u Nemačkoj, komercijalna imovina u drugim naprednim ekonomijama. U drugim su delovima ekonomije ulaganja nedovoljna, na primer ulaganja u infrastrukturu u mnogim zapadnim zemljama. Da bi se uspelo u takvoj promeni resursa - i kapitala i radne snage - trebaće puno širi skup politika od samih novčanih podsticaja."

"Stagnacija u protekloj deceniji posledica je neuspeha u suočavanju sa potrebom delovanja na mnogim područjima politika. A bez delovanja kako bi se rešile strukturalne slabosti svetske ekonomije, postoji opasnost od još jedne finansijske krize koja ovaj put ne bi proizišla iz američkog bankarskog sistema, nego iz slabih finansijskih sistema na drugim mestima"

King je rekao da je i na američkom FED-u i na drugim nacionalnim centralnim bankama da pozovu političare na razgovore kako bi im iza zatvorenih vrata objasnili koliko će biti ranjivi ako bi izbila nova kriza. Amerikancima je posebno poručio da će im parlament u tom slučaju morati da bira "između finansijskog Armagedona i prekida sa nekim pravilima koja su uvedena nakon poslednje krize kako bi se ograničila sposobnost američke centralne banke da pozajmljuje novac".

(Kurir.rs/Express.hr/Foto: Profimedia)

Kurir