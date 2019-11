NAJJEZIVIJE MESTO NA SVETU: U ovom naselju na Floridi žive opasni silovatelji i zlostavljači dece! Kažu da se ne kaju zbog jezivih zločina koje su počinili! (VIDEO)

Reporter Lijam Bartlet je razgovarao sa nekim od osuđenih silovatelja, zlostavljača dece i zavisnika od dečje pornografije - a među njima onih kojima nimalo nije žao zbog počinjenih zločina.

Jedan stanovnik naselja napravljenog za najgore od najgorih rekao mu je da ne vidi ništa loše u uživanju u slikama zbog kojih je otišao u zatvor.

Drugi znaju da su bolesni i nadaju se da će im neko pomoći da ozdrave.

"Učinio sam ono što sam uradio. Znam zašto sam to uradio. Znam kako sam to uradio. Bila je to predatorska akcija. Bio sam predator. Uradio sam to", rekao je Bil Fjueri.

On je rekao da mu je drago što je bio u zatvoru 20 godina i drago mu je što ima gde da živi, kao i to što je spoljni svet sada zaštićen od njega, ali i obrnuto.

"Znam da sam, pre nego što sam uhapšen, mnogo puta poželeo da postoji pomoć za mene. Znao sam da nešto nije u redu sa mnom, ali da sam otišao kod doktora i rekao mu: "Vidite, ja razmišljam o zlostvaljanju malih devojčica", on bi, po zakonu, morao da me prijavi. Po zakonu ja sam morao da budem zatvoren. Tako da je jedini način bio da dobijem pomoć, taj da odem i povredim nekoga. ja ne krivim sistem za to šta sam uradio.

Nemojte pogrešno da me shvatite. Ali zar ne bi bilo sjajno kada biste mogli da dobijete pomoć, pre nego što učinite nešto drugom ljudskom biću?", ispričao je Bil Fjueri, osuđeni pedofil.

Ovo naselje je napravljeno 2009. godine kako bi se sproveo zakon na Floridi prema kojem osuđeni pedofili ne smeju da žive na 300 metara od kuća gde ima dece.

"Tokom godina ono je postalo azil za najomrznutija ljudska bića u društvu", rekao je Bartlet.

Prema njegovim rečima, to je jedno od najkonfrontirajućih mesta u kojem je ikada bio - park sa prikolicama u potpunosti naseljen pedofilima i drugim seksualnim prestupnicima.

Bartlet je razgovarao i sa 79-godišnjim Bobijem koji je rekao da "ne vidi ništa loše u gledanju" dečije pornografije, navodi se u emisiji "60 minuta Australija".

Ali drugi su otvoreniji za pomoć. Ne mogu da se poprave, ali se nadaju bar da će moći da budu sprečeni da ponovo počine neki zločin.

"Ono što mi treba da uradimo jeste da moramo početi da šaljemo poruku da ako imate ovakva osećanja, moramo tražiti pomoć i da mi kao društvo moramo da obezbedimo sigurno mesto. I nije stvar u normalizaciji pedofilije. Radi se o tome da jednostavno shvatite da ste takvi kakvi ste", rekao je Fjueri.

Kurir.rs/9news.com.au/news.com.au

Foto: Printscreen/Facebook

Kurir